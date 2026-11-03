Fifa: all'Uefa i documenti riservati su progetto Infantino, ma restano dubbi

La Fifa apre i propri archivi sul controverso progetto di cessione di quote dei Mondiali a investitori privati, ma senza sciogliere i dubbi sulla gestione dell'operazione. A poche ore dalla scadenza fissata dalla Uefa, la federazione internazionale ha annunciato che i membri del Consiglio potranno consultare alcuni documenti chiave, esclusivamente di persona e con rigorosi vincoli di riservatezza. In una lettera ai vertici dell'organismo, il segretario generale Mattias Grafstrom ha invitato i consiglieri a registrarsi per visionare gli atti nella sede di Zurigo nelle prossime due settimane. Non è tuttavia chiaro - scrive il sito della BBC - quali documenti saranno messi a disposizione. La Uefa aveva chiesto entro il 2 novembre risposte a oltre cento quesiti sul progetto Fifa Forward Enterprise (FFE), accantonato dopo le polemiche, e sui processi decisionali che lo avevano accompagnato. Il presidente Gianni Infantino si era scusato per il tentativo fallito, senza però fornire chiarimenti esaustivi. Grafstrom ha definito la richiesta europea particolarmente ampia, assicurando che la proposta non avrebbe potuto concretizzarsi senza l'approvazione del Consiglio e della maggioranza delle federazioni affiliate. La Uefa, che ha avviato anche un'azione legale negli Stati Uniti, contesta però l'assenza di risposte sulle responsabilità e sulle modalità con cui l'iniziativa è stata elaborata.