Antonelli: "Spero nel podio ma non sarà facile, questa macchina è difficile"

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Il capoclassifica contento a metà: "Il potenziale c'è, possiamo, però non sappiamo come andrà in gara". Verstappen: "Volevo questa pole, in partenza posso fare solo meglio"
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Andrea Kimi Antonelli ha limitato i danni, con un po' di fortuna, nella Sprint, ma in qualifica si è guadagnato una seconda fila molto pesante in quello che è forse il weekend più complicato per la Mercedes. Una buona posizione di partenza nella sua corsa verso il titolo mondiale. "Abbiamo fatto dei miglioramenti sul bilanciamento, ma la macchina resta difficile. Il potenziale c'è anche se la finestra resta piccola. Il bilanciamento cambia molto a secondo della guida, quando spingi di più. La macchina è più sensibile. E' una situazione difficile, però sono contento perché abbiamo fatto dei miglioramenti", la sua spiegazione.
Sugli obiettivi di gara: "Spero di poter fare un podio, però non sarà facile. Non sappiamo come andrà questa macchina sul passo gara. Ma sono fiducioso che si potrà fare un buon lavoro".
Sta di fatto, che l'uomo del momento è Max Verstappen, tornato a volare e capace di firmare la 50.a pole della carriera. "È andata bene, siamo tutti molto vicini, ma sono felice di questa pole, era quello che volevo. La macchina è andata bene per tutto il weekend. Con questo nuovo regolamento la vettura funziona in modo diverso rispetto ad alcune aree dove eravamo più forti. Fare la pole qui è speciale. La partenza? Penso possa fare soltanto meglio", le sue parole.