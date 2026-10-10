Antonelli: "Spero nel podio ma non sarà facile, questa macchina è difficile"

Sta di fatto, che l'uomo del momento è Max Verstappen, tornato a volare e capace di firmare la 50.a pole della carriera. "È andata bene, siamo tutti molto vicini, ma sono felice di questa pole, era quello che volevo. La macchina è andata bene per tutto il weekend. Con questo nuovo regolamento la vettura funziona in modo diverso rispetto ad alcune aree dove eravamo più forti. Fare la pole qui è speciale. La partenza? Penso possa fare soltanto meglio", le sue parole.