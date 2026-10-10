F1, Verstappen davanti a tutti a Singapore: è pole su Leclerc e Hamilton

LA CRONACA

Il Q1 comincia subito con un colpo di scena: Isack Hadjar è infatti costretto a fermarsi per un problema al cambio, che il team non riesce a risolvere. Il pilota francese chiude infatti ultimo, senza alcun giro cronometrato. Tutti quanti rimangono in pista a lungo, in modo tale da sfruttare i miglioramenti del tracciato, pulitosi dopo la pioggia della mattina e quindi privo di grip. Il più veloce del gruppo è Lewis Hamilton, che chiude davanti a Leclerc e Norris; difficoltà per Kimi Antonelli, che si vede anche cancellare un giro per track limits. Gli eliminati, oltre ad Hadjar, sono Alonso, Albon, Stroll e le due Cadillac di Perez e Bottas.