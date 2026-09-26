F1 Baku, Russell dopo la vittoria: "Per me è una svolta nella stagione"

Max Verstappen, che ha chiuso secondo di un soffio, ci ha sperato: "È stata una buona gara, nonostante un primo stint complesso con le medie siamo riusciti ad arrivare al terzo posto, recuperando un'ulteriore posizione grazie alle safety car. All'ultimo giro ho ripreso Russell, ho cercato di avvicinarmi e mettergli pressione perché aveva perso slancio ma non ce l'ho fatta a superarlo". L'olandese, 15 gare di fila senza vittorie, continua parlando di quei giri finali: "Ogni tanto aprivo troppo la curva ma la gomma ha retto, in linea di massima è andato tutto bene".