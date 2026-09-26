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F1 Baku, Russell dopo la vittoria: "Per me è una svolta nella stagione"

Verstappen: "Ho provato a mettere pressione a George ma non sono riuscito a superarlo". Hadjar: "Che ritorno!"

26 Set 2026 - 16:30
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George Russell vince a Baku e accorcia in classifica su Kimi Antonelli: "Fantastico tornare a vincere (per l'inglese è la terza vittoria stagionale, ndr), ringrazio la Mercedes che continua a credere in me anche nei momenti più difficili. La prima parte di gara è sembrata una gita di piacere poi con safety car e bandiere gialle mi sono ritrovato Verstappen alle spalle e per poco non mi arrivava davanti".

Il 28enne lancia la sfida al compagno di squadra: "Da dopo la pausa sto adottando un nuovo stile di guida e mi sento più vicino al mio vero potenziale". Anche se la distanza dalla vetta (64 punti) è ancora ampia: "So che per vincere il Mondiale non devo fare altro che vincere gare come qui. Kimi sta facendo una stagione incredibile ma ora sta arrivando il momento decisivo della stagione e sento di essere riuscito a dare una svolta".

Max Verstappen, che ha chiuso secondo di un soffio, ci ha sperato: "È stata una buona gara, nonostante un primo stint complesso con le medie siamo riusciti ad arrivare al terzo posto, recuperando un'ulteriore posizione grazie alle safety car. All'ultimo giro ho ripreso Russell, ho cercato di avvicinarmi e mettergli pressione perché aveva perso slancio ma non ce l'ho fatta a superarlo". L'olandese, 15 gare di fila senza vittorie, continua parlando di quei giri finali: "Ogni tanto aprivo troppo la curva ma la gomma ha retto, in linea di massima è andato tutto bene".

Dietro Verstappen il compagno di squadra Isack Hadjar, tornato a correre proprio a Baku dopo l'infortunio alla mano: "Sono state sei settimane di stop molto lunghe, non mi sono divertito... Ora sono felice! Sono tornato al momento giusto e ho affrontato questo weekend un passo alla volta, Baku puoi finire a muro in qualsiasi momento. Ho avuto la fiducia giusta per andare a podio". A proposito della mano: "Il polso sta bene, penso di poter chiudere la stagione e infatti non vedo l'ora di andare a Sepang".

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