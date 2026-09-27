Atletica, l'etiope Assefa sfiora il record del mondo donne nella Maratona di Berlino

Tigst Assefa, 29enne atleta etiope, ha vinto la gara femminile della 52esima edizione della Maratona di Berlino, quinta Major stagionale sulle sette presenti nel calendario, con lo straordinario crono di 2h11'04, suo personale e terza prestazione di sempre nella storia, ma con il grande rammarico di avere sin oltre il 40esimo km corso sui ritmi del primato del mondo, detenuto con 2h09'56 della keniana Ruth Chepngetich, per poi accusare negli ultimi 2 continui attacchi di crampi che l'hanno fatta rallentare vistosamente, e addirittura zoppicare per alcuni tratti nel finale.
Per Assefa, vice-campionessa olimpica a Parigi 2024, si è trattato della terza vittoria nella Maratona della città tedesca, mentre il podio è stato completato dalle sue connazionali Bedatu Hirpa e Dera Dida, con un distacco abissale rispettivamente seconda e terza in 2h16'53 e 2h16'55.
Dominio etiope anche nella gara maschile con il successo di Guye Adola che, grazie al crono di 2h2'50, ha migliorato il proprio record personale di oltre un minuto.