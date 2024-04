Antonelli, primo test a metà aprile con la Mercedes W12 di tre anni fa a Spielberg

FORMULA 1

Teatro della prima volta del talento bolognese del vivaio Mercedes il circuito che ospita il Gran Premio d'Austria

© Instagram Appuntamento a metà aprile nella tana del lupo (nel senso del Red Bull Ring di Spielberg) per Andrea Kimi Antonelli e per la Mercedes. Il diciassettenne talento italiano che corre attualmente in Formula 2 nel team Prema farà il suo debutto al volante di una monoposto da Gran Premio martedì 16 e mercoledì 17 aprile. Questo è almeno il programma attuale stilato da Toto Wolff per Kimi, che si calerà nell'abitacolo della Mercedes W12 che Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno portato in gara nel Mondiale del 2021, quello terminato con il drammatico finale del GP di Abu Dhabi, al temine del quale Max Verstappen si è aggiudicato il primo dei suoi tre titoli.

Non è una data casuale, quella di metà aprile, per il test del talento bolognese. Dopo i primi tre round di Sakhr, Jeddah e Melbourne infatti il campionato di Formula 2 è in pausa fino alla quarta tappa di metà maggio ad Imola. L'assenza di gare della serie cadetta insomma crea le premesse per un esordio alla guida di una monoposto della massima formula in un periodo di relativa tranquillità per Kimi che occupa attualmente la nona piazza del campionato con 24 punti ed ha fin qui messo in mostra una crescita graduale che lo ha portato a chiudere ai piedi del podio (quarto) gara-due di Melbourne.

Nei piani a medio termine di Mercedes per Antonelli, il test di Spielberg sarà il primo di una serie che dovrà aiutare manager e ingegneri del team di Brackley a capire in quali tempi Kimi sarà pronto per affrontare il Mondiale. Di fatto, il suo nome è già in buona posizione nella shortlist dei candidati a prendere nel 2025 il posto di Lewis Hamilton. Oppure, in una più realistica alternativa, Antonelli potrebbe essere "girato" in uno dei team clienti di Mercedes (Williams ovviamente) per fare apprendistato prima della promozione al team AMG. Sempre che non sia preferibile lasciarlo in Formula 2 per un seconda stagione, per poi entrare in Formula 1 direttamente dalla porta principale. E chissà che nel 2026, Mercedes non possa schierare un dream team formato da... Max Verstappen e Kimi Antonelli.