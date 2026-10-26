Le Sdottorate: la riscossa di Thuram e un Gattuso mai visto

TANGO GIALLOROSSO - La Roma argentina del Gasp è stata l’assoluta protagonista nel 3-3 del Maradona. Soulè e la doppietta di Balerdi per un pareggio che lascia comunque l’amaro in bocca ai giallorossi (come anche agli azzurri di Allegri). Dei 27 gol segnati finora dall’armata gasperianiana, che ha mandato a rete già ben 12 giocatori, il contributo albiceleste è cospicuo: 3 centri di Soulè, 2 di Balerdi, 1 di Molina e 1 di Castro. Curiosamente l’unico argentino a non essere ancora andato a segno in stagione è il più… goleador di tutti, Paulo Dybala, con 8 partite e lo 0 nella casella marcatori. La Roma dei 5 argentini non è comunque la squadra più albiceleste del nostro campionato. La supera infatti il Parma, che di argentini ne ha 6… e mezzo: i difensori Franco Carboni, Troilo e Lautaro Valenti (in realtà fuori dalla lista campionato), il centrocampista Ordonez e gli attaccanti Romero e De Martis. Il “mezzo” è il centrocampista Benjamin Cremaschi che è nato a New York e che ha già esordito nella nazionale a stelle e strisce ma che è figlio di argentini: il padre Pablo è stato negli anni Novanta giocatore dei Pumas (la Seleccion della palla ovale).