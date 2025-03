Antonelli, debutto da record: solo Verstappen ha fatto meglio

"Non mi sarei mai aspettato questo risultato partendo da dietro ma con queste condizioni può succedere di tutto. Il team mi ha guidato costantemente dai box. Sono molto contento di come abbiamo gestito le circostanze. Non vedo l'ora di tornare in pista in Cina", le prime parole a caldo di Antonelli che poi entra nel dettaglio del suo straordinario esordio: È stata una gara incredibilmente movimentata! Le condizioni erano molto difficili là fuori. Abbiamo avuto così tante condizioni diverse da affrontare, ma penso che abbiamo fatto un buon lavoro come squadra. Sono stato contento di come abbiamo gestito tutto dall'inizio alla fine e tornare a casa con il quarto posto partendo dalla sedicesima casella della griglia è davvero positivo. Non posso certo lamentarmi di come è andata la mia gara d'esordio. È stato anche bello vedere George sul podio per la squadra. Purtroppo non abbiamo ancora il ritmo per ingaggiare le McLaren. L'intero fine settimana è stata una buona esperienza di apprendimento. Essere eliminati in Q1 dopo aver subito danni al fondo vettura sabato è stato ovviamente deludente. Riprendermi oggi però, e sperimentare tante situazioni diverse in un sola gara è davvero positivo per la mia crescita come pilota. È stato un buon weekenddi debutto e non vedo l'ora di progredire ancora già la prossima settimana in Cina".