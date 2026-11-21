Antonelli: "Che rischio nel finale. Ho un gran passo, si può vincere"
Il fresco campione del mondo rivive le fasi più concitate di una qualifica tiratissimadi Stefano Gatti
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Kimi Antonelli brilla sotto le luci di Las Vegas: il campione del mondo racconta ai microfoni la "genesi" di una pole position (virtuale) in un certo senso inattesa e punta già i fari sulla gara. Il suo compagno di squadra George Russell deve ancora una volta inchinarsi ad AKA, anche se scatterà dalla prima fila a fianco del poleman reale Max Verstappen che promette battaglia fin dallo spegnimento del semaforo.
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Qualifica stranissima oggi. All’inizio non riuscivo a far funzionare le gomme come si deve, tanto che fino all'ultimo giro del Q3 non sono riuscito a battere il mio stesso tempo di inizio qualifica. Avevo zero feeling e il pedale freno era lungo. Tutto sommato una pole inattesa. Alla fine del Q3 sono partito dietro a tutti: mi sono preso un bel rischio ma con Bono (il suo ingegnere Peter Bonnington, ndr) abbiamo calcolato bene il timing del passaggio sul traguardo. Qui la scia è potente: ad inizio giro però ero troppo vicino alla macchina davanti a me. Ero in aria sporca ma quello che perdevo nelle curve lo riguadagnavo nei rettilinei. Penso che abbiamo un gran passo gara, molto meglio di quello da qualifica. Credo che abbiamo buone chances di lottare per la vittoria. Sarà una gara difficile perché qui è difficile scappare via e creare un gap: saremo tutti attaccati, bisognerà studiare delle mosse intelligenti".
MAX VERSTAPPEN
"Abbiamo ancora gli stessi problemi di due settimane fa in Brasile e dobbiamo capire come risolverli. Da questo punto di vista essere in pole position qui è un gran risultato, possiamo esserne soddisfatti. Non sarà facile al via con una Mercedes al mio fianco: farò la mia gara".
GEORGE RUSSELL
"È stata una giornata solida per me, peccato per la pole ma sono contento della performance. Il timing del giro di preparazione era molto importante, come a Monza. Kimi ha fatto un bel lavoro, è andata bene a lui. Per domani ci sono delle priorità, cerchiamo di fare bene il nostro lavoro. Avevamo discusso della possibilità di darci delle scie ma credo che non ci fossimo resi conto di quanto la scia qui sia potente. Ero tranquillo perché ero andato forte nelle prove libere ma le scie hanno poi avuto un impatto incredibile in qualifica. Verstappen ha ricevuto solo un warning per avermi ostacolato nell'ultimo turno di prove libere? Beh, va bene così perché attualmente è quello che dice il regolamento. È accettabile, ma è un tema delicato. Sento di essere stato danneggiato ma finché il regolamento è così non c'è nulla da fare".