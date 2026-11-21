"È stata una giornata solida per me, peccato per la pole ma sono contento della performance. Il timing del giro di preparazione era molto importante, come a Monza. Kimi ha fatto un bel lavoro, è andata bene a lui. Per domani ci sono delle priorità, cerchiamo di fare bene il nostro lavoro. Avevamo discusso della possibilità di darci delle scie ma credo che non ci fossimo resi conto di quanto la scia qui sia potente. Ero tranquillo perché ero andato forte nelle prove libere ma le scie hanno poi avuto un impatto incredibile in qualifica. Verstappen ha ricevuto solo un warning per avermi ostacolato nell'ultimo turno di prove libere? Beh, va bene così perché attualmente è quello che dice il regolamento. È accettabile, ma è un tema delicato. Sento di essere stato danneggiato ma finché il regolamento è così non c'è nulla da fare".