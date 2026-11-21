L’attuale portiere del Corinthians, Hugo Souza, si prepara a diventare padre di due bambine a soli due mesi di distanza l’una dall’altra, nate dalle relazioni con due donne diverse: l'influencer brasiliana Rai Araujo e l'ex compagna Rauany Barcellos. La vicenda è emersa pubblicamente mercoledì, quando Araujo ha confermato di trovarsi al sesto mese di una gravidanza non pianificata attribuendone la paternità al calciatore brasiliano, proprio mentre Rauany Barcellos è ormai giunta all'ottavo mese di gestazione della piccola Petala. Nonostante la fine del fidanzamento tra Souza e la Barcellos, i due hanno mantenuto i contatti per seguire l'attesa della primogenita. Allo stesso tempo, la Araujo ha precisato che il numero uno del club paulista si sta assumendo tutte le proprie responsabilità genitoriali.