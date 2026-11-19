Atp Finals 2026: Zverev per blindare la vetta. Shelton, Fils e Jodar si giocano un posto in semifinale
Il numero uno del mondo vuole chiudere in bellezza la fase a gironi di Torino. L'americano, il francese e lo spagnolo si contendono l'ultimo slot
Quinta giornata di primi verdetti alle Nitto Atp Finals 2026 di Torino. Oggi (giovedì 19 novembre), sul cemento indoor dell’Inalpi Arena, andranno in scena gli ultimi incontri di round robin sia per il Gruppo John McEnroe (singolare) sia per il Gruppo Todd Woodbridge (doppio), al termine dei quali si conoscerà con certezza la classifica dei due gironi. Alexander Zverev, già con in tasca il pass per le semifinali, vuole blindare il primo posto e, non prima delle 20.30 (diretta in chiaro su Italia 1 ed in streaming su Sportmediaset.it), chiuderà la sessione serale contro il francese Arthur Fils. Quest'ultimo si giocherà l’ultimo slot disponibile con lo statunitense Ben Shelton e lo spagnolo Rafael Jodar, che si affronteranno non prima delle 14.00. Ad aprire il programma (inizio alle ore 11.30) saranno il salvadoregno Marcelo Arevalo ed il croato Mate Pavic, anche loro certi di avanzare alla fase ad eliminazione diretta, che se la vedranno contro il fanalino di coda del raggruppamento ovvero i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos. L’altro posto disponibile per le semifinali se lo contenderanno da un lato il finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henri Patten e dall’altro i francesi Theo Arribage ed Albano Olivetti in una sfida da dentro o fuori, che prenderà il via non prima delle 18.00.
SINGOLARE
Alexander Zverev, grazie a due successi e zero set persi, ha già blindato l’accesso in semifinale. Il numero uno del mondo, bi-campione alle Nitto Atp Finals in virtù dei trofei sollevati nel 2018 e nel 2021, non può però dormire sonni tranquilli poiché deve mettere al riparo il primo posto nel girone. Contro il francese Arthur Fils si trova in vantaggio per 5-2 nei precedenti. In questa stagione si sono incontrati ai quarti del Masters 1000 di Indian Wells, con il tedesco che gli lasciò solamente cinque game. Per il transalpino è dolce soprattutto il ricordo del luglio 2024, quando sconfisse il ventinovenne teutonico al tie-break del terzo e decisivo parziale di fronte al pubblico di casa e vinse il titolo nel torneo ATP 500 disputato sulla terra rossa di Amburgo. Fils si contenderà il secondo slot disponibile per le semifinali di Torino con Ben Shelton e Rafael Jodar, in rotta di collisione per la prima volta in carriera. Il mancino a stelle e strisce, complice la grande rapidità della superficie di queste Nitto Atp Finals, parte favorito rispetto al ventenne madrileno, ancora fermo al palo con zero vittorie e presentatosi nel capoluogo piemontese un po’ scarico fisicamente e soprattutto mentalmente al termine di una stagione per lui davvero logorante, cominciata addirittura al di fuori dei primi 150 giocatori della classifica mondiale.
DOPPIO
L’obiettivo, al pari di Zverev, è quello di consolidare il primato nel girone anche per il salvadoregno Marcelo Arevalo ed il croato Mate Pavic, forti di due vittorie in altrettante apparizioni ed un solo set perso. Dall’altro lato della rete troveranno i debuttanti brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos, già certi (comunque vada la sfida) di dover salutare il capoluogo piemontese al termine del round robin. L’altro pass per la fase ad eliminazione diretta se lo giocheranno in un vero e proprio incontro di spareggio la coppia transalpina composta da Theo Arribage ed Albano Olivetti, anche loro come i sudamericani all'esordio in carriera Nitto Atp Finals e forti di ben sei titoli conquistati nella stagione 2026, ed il finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henri Patten, trionfatori nel Torneo dei Maestri già nella scorsa edizione, campioni in carica di Wimbledon e sicuri di chiudere per la prima stagione come migliore coppia al mondo nel circuito ATP.
LE PARTITE DI GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
Inalpi Arena - Inizio alle ore 11.30
[4] Marcelo Arevalo (ESA)/Mate Pavic (CRO) vs [8] Orlando Luz (BRA)/Rafael Matos (BRA)
Non prima delle ore 14.00
[3] Ben Shelton (USA) vs [8] Rafael Jodar (ESP)
Non prima delle ore 18.00
[1] Harri Heliovaara (FIN)/Henri Patten (GBR) vs [6] Theo Arribage (FRA)/Albano Olivetti (FRA)
Non prima delle ore 20.30 con diretta su Italia 1 e streaming su Sportmediaset.it
[1] Alexander Zverev (GER) vs [6] Arthur Fils (FRA)
CLASSIFICA GRUPPO JOHN MCENROE
1) Alexander ZVEREV 2-0 (set 4-0, game 25-16)
2) Ben SHELTON 1-1 (set 2-3, game 23-24)
3) Arthur FILS 1-1 (set 3-3, game 27-25)
4) Rafael JODAR 0-2 (set 1-4, game 18-28)
CLASSIFICA GRUPPO TODD WOODBRIDGE
1) Marcelo AREVALO/Mate PAVIC 2-0 (set 4-1, game 26-20)
2) Theo ARRIBAGE/Albano OLIVETTI 1-1 (set 2-2, game 23-23)
3) Harri HELIOVAARA/Henri PATTEN 1-1 (set 3-3, game 22-23)
4) Orlando LUZ/Rafael MATOS 0-2 (set 1-4, game 20-25)