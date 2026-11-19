Alexander Zverev, grazie a due successi e zero set persi, ha già blindato l’accesso in semifinale. Il numero uno del mondo, bi-campione alle Nitto Atp Finals in virtù dei trofei sollevati nel 2018 e nel 2021, non può però dormire sonni tranquilli poiché deve mettere al riparo il primo posto nel girone. Contro il francese Arthur Fils si trova in vantaggio per 5-2 nei precedenti. In questa stagione si sono incontrati ai quarti del Masters 1000 di Indian Wells, con il tedesco che gli lasciò solamente cinque game. Per il transalpino è dolce soprattutto il ricordo del luglio 2024, quando sconfisse il ventinovenne teutonico al tie-break del terzo e decisivo parziale di fronte al pubblico di casa e vinse il titolo nel torneo ATP 500 disputato sulla terra rossa di Amburgo. Fils si contenderà il secondo slot disponibile per le semifinali di Torino con Ben Shelton e Rafael Jodar, in rotta di collisione per la prima volta in carriera. Il mancino a stelle e strisce, complice la grande rapidità della superficie di queste Nitto Atp Finals, parte favorito rispetto al ventenne madrileno, ancora fermo al palo con zero vittorie e presentatosi nel capoluogo piemontese un po’ scarico fisicamente e soprattutto mentalmente al termine di una stagione per lui davvero logorante, cominciata addirittura al di fuori dei primi 150 giocatori della classifica mondiale.