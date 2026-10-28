Il calendario delle Atp Finals 2026: orari e programma, le partite su Mediaset

La competizione vedrà sfidarsi gli 8 tennisti e le 8 coppie di doppisti che avranno ottenuto più punti Atp nel corso del 2026. Il bicampione in carica, Jannik Sinner, non parteciperà a causa dell’infortunio al ginocchio destro che lo ha tenuto lontano dalle competizioni dopo il successo a Wimbledon. L’azzurro avrebbe matematicamente ottenuto la qualificazione, con la sua rinuncia entrerà alle ATP Finals anche il nono classificato della Race Atp.
Al momento sono certi di disputare l’ultimo torneo della stagione Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton. In corsa per un posto tra i migliori otto anche Flavio Cobolli, momentaneamente sesto nella Race con 3680 punti, 800 di margine su Alex de Minaur che occupa il decimo posto.
Per quanto riguarda il doppio, invece, sono quattro le coppie già certe di volare in Italia: Harry Patten e Henry Heliovaara (vincitori di Wimbledon), Christian Harrison e Neal Skupski (campioni degli Australian Open e dello US Open), i vincitori del Roland Garros, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, e Marcelo Arevalo assieme a Mate Pavic. Per quanto riguarda l’Italia, Simone Bolelli e Andrea Vavassori occupano la quinta posizione nella Race e sono ad un passo dalla qualificazione: 4660 i loro punti, 4745 la soglia per ottenere automaticamente la qualificazione.
Attualmente non è disponibile l’ordine di gioco, ma il calendario è già stato definito come segue:
Domenica 15 novembre
- Ore 11:30: round robin – un doppio e un singolare
- Ore 18:00: round robin – un doppio e un singolare
Lunedì 16 novembre
- Ore 11:30: round robin – un doppio e un singolare
- Ore 18:00: round robin – un doppio e un singolare
Martedì 17 novembre
- Ore 11:30: round robin – un doppio e un singolare
- Ore 18:00: round robin – un doppio e un singolare
Mercoledì 18 novembre
- Ore 11:30: round robin – un doppio e un singolare
- Ore 18:00: round robin – un doppio e un singolare
Giovedì 19 novembre
- Ore 11:30: round robin – un doppio e un singolare
- Ore 18:00: round robin – un doppio e un singolare
Venerdì 20 novembre
- Ore 11:30: round robin – un doppio e un singolare
- Ore 18:00: round robin – un doppio e un singolare
Sabato 21 novembre
- Ore 12:00: semifinali – un doppio e un singolare
- Ore 18:00: semifinali – un doppio e un singolare
Domenica 22 novembre
- Ore 15:00: finali di doppio e singolare
Le Atp Finals 2026 saranno visibili gratuitamente in chiaro su Mediaset con 8 incontri selezionati.
© afp
Sinner-Zverev finale Masters Madrid 2026