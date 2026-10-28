Il calendario delle Atp Finals 2026: orari e programma, le partite su Mediaset

Per quanto riguarda il doppio, invece, sono quattro le coppie già certe di volare in Italia: Harry Patten e Henry Heliovaara (vincitori di Wimbledon), Christian Harrison e Neal Skupski (campioni degli Australian Open e dello US Open), i vincitori del Roland Garros, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, e Marcelo Arevalo assieme a Mate Pavic. Per quanto riguarda l’Italia, Simone Bolelli e Andrea Vavassori occupano la quinta posizione nella Race e sono ad un passo dalla qualificazione: 4660 i loro punti, 4745 la soglia per ottenere automaticamente la qualificazione.