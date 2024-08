Debutto da sogno per Andrea Kimi Antonelli: il bolognese potrebbe esordire in Mercedes durante le libere di Monza 

© Getty Images

Tutti lo attendono, come se fosse un profeta, eppure Andrea Kimi Antonelli non sembra essere sotto pressione. Quanto fatto vedere nelle categorie giovanili (vedi la Formula 2 dove alla prima stagione ha già messo a segno due vittorie) appare come qualcosa di strabiliante, ma ora arriva il momento di mostrare tutto il proprio talento fra i grandi della Formula 1. L'ora X potrebbe coincidere con l'appuntamento più atteso dal giovane pilota bolognese, il Gran Premio d'Italia a Monza, davanti al suo pubblico che lo aspetta come un predestinato.