Alunni Bravi: "Lancio della nuova monoposto nel Regno Unito, il nuovo nome sarà una sorpresa"

FORMULA 1

La notizia del lancio della nuova monoposto nel Regno Unito nel corso della cerimonia degli Autosport Awards

© Getty Images "Possiamo comprare chiunque, ma non possiamo comprare il tempo: sarà una sfida difficile". Intervistato nel corso dei tradizionali Autosport Awards, Alessandro Alunni Bravi (Team Representative di Sauber Alfa Romeo quest'anno) fissa la missione per il biennio di passaggio che attende Sauber tra la conclusione dei sei anni di rapporto con la stessa Alfa Romeo (sancito il 26 novembre scorso dal GP di Abu Dhabi) e quello con Audi che partirà solo nel 2026. Per ovvie ragioni, il manager di Umbertide non scopre le carte sulla nuova denominazione del team,che sarà svelata domenica 10 dicembre alla pubblicazione degli iscritti al Mondiale che scatta il primo weekend del prossimo mese di marzo in Bahrain. Alunni Bravi però rivela che - per la prima volta nella storia del team elvetico - il lancio della nuova monoposto (la C44, se non ci sarà discontinuità rispetto al recentissimo passato) avverrà nel Regno Unito.

Il team si affida per la terza stagione consecutiva a Valtteri Bottas e a GuanyZhou che nel 2022 avevano portato il binomio Sauber Alfa Romeo al suo miglior risultato nel Mondiale Costruttori (sesto posto), senza però riuscire a confermare l'exploit nel Mondiale terminato l'ultima domenica di novembre a Yas Marina, con un deludente nono posto davanti alla sola Haas (ugualmente spinta dalla power unit Ferrari), anche a causa dell'ottima stagione di Aston Martin e dei progressi della Williams.

"Domenica 10 dicembre, non appena la FIA pubblicherà l'elenco degli iscritti, annunceremo ovviamente il nuovo nome del team. Penso che sarà una sorpresa e non vediamo l'ora di iniziare la collaborazione con i nostri nuovi partner. Penso che avremo un approccio davvero nuovo in termini di marketing della comunicazione e lanceremo la monoposto qui nel Regno Unito. Quest'anno abbiamo concluso la nostra partnership di successo con Alfa Romeo. E per il 2024 avremo ovviamente un nome diverso per la squadra (Bentley? ndr), legato al nuovo partner commerciale. Non vogliamo rivelare altro per il momento".

"Naturalmente, stiamo lavorando sodo nel processo di trasformazione. Siamo ancora un piccolo team indipendente, stiamo lavorando per sviluppare ogni area. Non è solo una questione di dimensioni, ma di trovare le persone giuste. E la sfida più difficile per noi è identificare il miglior professionista. È una grande sfida: possiamo comprare chiunque, ma non possiamo comprare tempo, e ne siamo pienamente consapevoli. Gestire le aspettative sarà una delle cose più impegnative".