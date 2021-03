Alpine F1 Team prende il testimone da Renault e punta a...scalare le vette del Mondiale

FORMULA 1

Svelamento virtuale per la A521 con la quale il team francese riaccoglie in Formula Uno il due volte campione del mondo spagnolo.

È toccato ad Esteban Ocon tenere a battesimo la prima Alpine F.1, la A521 che il 24enne pilota francese guiderà nel Mondiale assieme a Fernando Alonso. Ancora convalescente dopo l'incidente con la bici dello scorso 11 febbraio a Lugano, lo spagnolo due volte campione del mondo con la Renault (della quale Alpine F1 Team rileva l'eredità) non è stato ancora confermato per la tre giorni precampionato di metà marzo in Bahrain. Alla guida della squadra fa il suo esordio Davide Brivio, che nel 2020 ha guidato il Team Suzuki al titolo piloti della MotoGP con Joan Mir.

Parte da lontano, dalla sua storia (spesso vincente) nei rally e nelle gare di durata l'avventura Alpine in Formula Uno: e non manca l'orgoglio nazionale nella presentazione - completamente virtuale - della A521 pronta a scendere in pista nei test in programma dal 12 al 14 marzo in Bahrain. Dove a guidarla ci sarà sicuramente Esteban Ocon, mentre è ancora incerta la presenza di Alonso dopo l'incidente di venti giorni fa mentre si allenava con la bici. Lo spagnolo, al rientro nel Mondiale dopo due intere stagioni d'assenza, ritrova la squadra alla quale ha legato le "vette" più alte della sua carriera.

Fernando Alonso: "Sono estremamente felice di tornare dopo due anni di assenza dalla Formula Uno e sono molto motivato dalla prospettiva di aprire un nuovo capitolo della mia carriera nella squadra che discende direttamente da quella con la quale ho conquistato i miei successi più importanti in passato. Tutti noi ad Enstone ed a Viry-Chatillon siamo eccitati da quello che ci attende".

Per Ocon, che proprio sulla pista che ospiterà il debutto del Mondiale ha ottenuto il suo primo podio (secondo alle spalle di Sergio Perez sulla "outer track" di Sakhir poco meno di tre mesi fa), si tratta di una conferma nel team che fino alla scorsa stagione si chiamava appunto Renault. Da compagno di squadra di Daniel Ricciardo a vicino di box di Fernando Alonso: un altro team-mate particolarmente ostico per Esteban, chiamato quest'anno alla maturazione definitiva nel team che innalza orgogliosamente il tricolore francese ma vede due manager italiani in altrettanti posti chiave: il CEO Luca De Meo ed il Direttore Sportivo Davide Brivio.

Esteban Ocon: "Sono emozionato all'idea di far parte di Alpine F1 Team. Ho già fatto la mia prima uscita come pilota Alpine... al Rallye di Montecarlo, è stato un bel modo di iniziare la stagione. E l'idea di guidare una monoposto con i colori della bandiera nazionale francese mi rende orgoglioso".

A completare la formazione Alpine sono il cinese Guanyu Zhou (pilota collaudatore) ed il neoarrivato Daniil Kvyat (pilota di riserva), scaricato alla fine della scorsa stagione da Alpha Tauri.