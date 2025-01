Alpine: Doohan ha i... GP contati, Colapinto spera

Il Team Principal James Vowles non si è fatto pregare per chiarire alcuni punti della vicenda, lasciando intendere di essere ben deciso a far valere il contratto in suo possesso e - si capisce - di voler monetizzare l'investimento iniziale. Magari anche per rientrare dei milioni di danni provocati tra prove e gare dello scorso autunno da Colapinto (in Brasile soprattutto), in preda ad una inspiegabile involuzione dopo i fuochi d'artificio di fine estate!