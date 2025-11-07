Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Alpine completa i ranghi: dopo Gasly conferma anche per Colapinto

 Il pilota argentino quest'anno ha dovuto fare i conti con la scarsa competitività del team bleu

di Stefano Gatti
07 Nov 2025 - 16:08
© BWT Alpine Formula One Team

© BWT Alpine Formula One Team

All'inizio del weekend del Gran Premio del Brasile BWT Alpine Formula One Team annuncia la conferma di Franco Colapinto che anche nel 2026 continuerà a gare coppia nel team francese con Pierre Gasly, che era stato confermato due mesi fa, nel fine settimana del Gran Premio d'Italia. Insieme contribuiranno collettivamente a portare avanti la squadra e a portare ulteriore stabilità e continuità per la stagione 2026, che rappresenta una nuova opportunità e un nuovo inizio per la squadra in una nuova era regolamentare. Da quando è arrivato a Enstone e ha fatto il suo debutto competitivo per il team al Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Imola a metà maggio (prendendo il posto di Jack Doohan), Franco ha mostrato promesse e potenziale con miglioramenti graduali nel corso della stagione e ha anche sviluppato un rapporto positivo con il team e gli ingegneri. 

FRANCO COLAPINTO

Sono molto grato a Flavio e a tutto il team per aver creduto in me per aiutare a portare avanti la squadra in futuro. Da quando ho fatto il mio debutto in Formula Uno, sapevo, date le circostanze in gioco, che sarebbe stata una grande sfida mantenere il mio posto in questo sport. È stata una strada lunga e difficile e sono molto orgoglioso dell'opportunità di guidare di nuovo con questa squadra nel 2026, al fianco di Pierre, che è stato un grande compagno di squadra e sarà senza dubbio qualcuno da cui posso continuare a imparare. Infine, è molto speciale e tempestivo fare questo annuncio qui in Brasile questo fine settimana. Essere così vicino al mio paese d'origine, l'Argentina, e un evento che sembra una gara di casa per me in cui ho così tanto supporto. Avere così tanti fans in questo viaggio con me e la squadra è il motivo per cui andiamo a correre e l'anno prossimo, quando ci dovrebbe essere un reset in Formula Uno, speriamo di poter dare a ogni singola persona che fa il tifo per noi qualcosa per sorridere e festeggiare davvero. Vamos Alpine!

FLAVIO BRIATORE

Ho seguito i progressi di Franco durante tutto il suo periodo in Formula 1 e ho sempre creduto che avesse le caratteristiche e il potenziale giusti per essere un pilota di alto livello che può crescere con la squadra. La nostra decisione di continuare insieme per il 2026 è una chiara indicazione del nostro impegno e del nostro forte sostegno a Franco e al suo processo di crescita. È stato un anno difficile per tutta la squadra e non è stato lo scenario più facile in cui esibirsi, tuttavia sia Franco che Pierre hanno fatto del loro meglio per aiutare a mettere la squadra nella migliore posizione possibile per la prossima stagione. Con la formazione di Pierre e Franco, abbiamo un buon mix di esperienza, velocità e talento che aiuterà a far progredire la squadra e, si spera, darà ai nostri tifosi qualcosa per cui tifare e gridare la prossima stagione. 

Ultimi video

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

I più visti di Formula 1

Addio ad Andrea de Adamich: morto a 84 anni l'ex pilota F1 e volto Mediaset

RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

Dal volante alla telecamera: Andrea de Adamich, un Grand Prix lungo una vita

 Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Leclerc si sposa, Hamilton lo aveva già detto ad agosto: l'indizio

Andrea de Adamich: talento e versatilità, con Alfa Romeo e Ferrari nel cuore

Emozione Antonelli sulla tomba di Senna: "Un luogo speciale"

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:04
Alex Marquez vola in prequalifiche, Bagnaia ottiene il pass per il Q2
17:08
McLaren subito al top con Norris. Verstappen e le Ferrari si nascondono
16:52
Tutti in pista a Interlagos
16:40
Sci, CdM: velocisti azzurri in allenamento a Tignes
L'ultima pazzia di Suarez
16:40
L'ultima pazzia di Suarez