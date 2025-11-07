Alpine completa i ranghi: dopo Gasly conferma anche per Colapinto

Il pilota argentino quest'anno ha dovuto fare i conti con la scarsa competitività del team bleudi Stefano Gatti
All'inizio del weekend del Gran Premio del Brasile BWT Alpine Formula One Team annuncia la conferma di Franco Colapinto che anche nel 2026 continuerà a gare coppia nel team francese con Pierre Gasly, che era stato confermato due mesi fa, nel fine settimana del Gran Premio d'Italia. Insieme contribuiranno collettivamente a portare avanti la squadra e a portare ulteriore stabilità e continuità per la stagione 2026, che rappresenta una nuova opportunità e un nuovo inizio per la squadra in una nuova era regolamentare. Da quando è arrivato a Enstone e ha fatto il suo debutto competitivo per il team al Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Imola a metà maggio (prendendo il posto di Jack Doohan), Franco ha mostrato promesse e potenziale con miglioramenti graduali nel corso della stagione e ha anche sviluppato un rapporto positivo con il team e gli ingegneri.
FRANCO COLAPINTO
Sono molto grato a Flavio e a tutto il team per aver creduto in me per aiutare a portare avanti la squadra in futuro. Da quando ho fatto il mio debutto in Formula Uno, sapevo, date le circostanze in gioco, che sarebbe stata una grande sfida mantenere il mio posto in questo sport. È stata una strada lunga e difficile e sono molto orgoglioso dell'opportunità di guidare di nuovo con questa squadra nel 2026, al fianco di Pierre, che è stato un grande compagno di squadra e sarà senza dubbio qualcuno da cui posso continuare a imparare. Infine, è molto speciale e tempestivo fare questo annuncio qui in Brasile questo fine settimana. Essere così vicino al mio paese d'origine, l'Argentina, e un evento che sembra una gara di casa per me in cui ho così tanto supporto. Avere così tanti fans in questo viaggio con me e la squadra è il motivo per cui andiamo a correre e l'anno prossimo, quando ci dovrebbe essere un reset in Formula Uno, speriamo di poter dare a ogni singola persona che fa il tifo per noi qualcosa per sorridere e festeggiare davvero. Vamos Alpine!
FLAVIO BRIATORE
Ho seguito i progressi di Franco durante tutto il suo periodo in Formula 1 e ho sempre creduto che avesse le caratteristiche e il potenziale giusti per essere un pilota di alto livello che può crescere con la squadra. La nostra decisione di continuare insieme per il 2026 è una chiara indicazione del nostro impegno e del nostro forte sostegno a Franco e al suo processo di crescita. È stato un anno difficile per tutta la squadra e non è stato lo scenario più facile in cui esibirsi, tuttavia sia Franco che Pierre hanno fatto del loro meglio per aiutare a mettere la squadra nella migliore posizione possibile per la prossima stagione. Con la formazione di Pierre e Franco, abbiamo un buon mix di esperienza, velocità e talento che aiuterà a far progredire la squadra e, si spera, darà ai nostri tifosi qualcosa per cui tifare e gridare la prossima stagione.