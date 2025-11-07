Alpine completa i ranghi: dopo Gasly conferma anche per Colapinto

Sono molto grato a Flavio e a tutto il team per aver creduto in me per aiutare a portare avanti la squadra in futuro. Da quando ho fatto il mio debutto in Formula Uno, sapevo, date le circostanze in gioco, che sarebbe stata una grande sfida mantenere il mio posto in questo sport. È stata una strada lunga e difficile e sono molto orgoglioso dell'opportunità di guidare di nuovo con questa squadra nel 2026, al fianco di Pierre, che è stato un grande compagno di squadra e sarà senza dubbio qualcuno da cui posso continuare a imparare. Infine, è molto speciale e tempestivo fare questo annuncio qui in Brasile questo fine settimana. Essere così vicino al mio paese d'origine, l'Argentina, e un evento che sembra una gara di casa per me in cui ho così tanto supporto. Avere così tanti fans in questo viaggio con me e la squadra è il motivo per cui andiamo a correre e l'anno prossimo, quando ci dovrebbe essere un reset in Formula Uno, speriamo di poter dare a ogni singola persona che fa il tifo per noi qualcosa per sorridere e festeggiare davvero. Vamos Alpine!