AlphaTauri sulla scia della Red Bull per sfidare i top team

Il team principal Trost alla presentazione di New York: "Le tre grandi squadre avranno ancora un vantaggio, ma Verstappen non dominerà"

L'AlphaTauri svela la sua AT04 a New York

























© ufficio-stampa 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM AlphaTauri è diventato l'ultimo team di F1 in ordine di tempo a lanciare la stagione 2023, sfoggiando la livrea dell'AT04 presentata a New York. Il team principal Franz Tost, il pilota giapponese Yuki Tsunoda e il nuovo arrivato, il 28enne olandese Nyck De Vries, erano tutti presenti al lancio della nuova vettura, di proprietà della Red Bull. L'AlphaTauri ha presentato una combinazione di colori blu intenso e bianco ormai tradizionale per la nuova auto, che sarà alimentata da motori Honda con il nome di Red Bull Powertrains.

Tsunoda è alla terza stagione consecutiva con il team mentre De Vries, ex campione di Formuila E, arriva al posto di Pierre Gasly, legato all'Alpine, dopo l'ottima prestazione dell'olandese con la Williams al Gran Premio d'Italia dello scorso anno. "I tre grandi team hanno ancora un vantaggio ma sono convinto che nel 2023 ci sarà maggiore equilibrio e competitività tra le vetture. Inoltre, rispetto allo scorsa stagione dominata da Verstappen non mi aspetto che un pilota possa avere un vantaggio così grande quest'anno e vinca il titolo con così largo anticipo", ha dichiarato Tost.