Alonso, subito una nuova sfida: test con la Nascar

26/11/2018

Non si ferma mai Fernando Alonso . Neanche il tempo di chiudere la carriera in F1 ed eccolo di nuovo in pista. In Bahrain lo spagnolo ha provato la Chevrolet Nascar dell'amico Jimmie Johnson, sette volte campione, e non è detto che il suo futuro immediato non possa essere in questo campionato negli States. Il pilota americano, invece, ha guidato la McLaren Mp4-28.

Something tells us that these guys are having a good time. 😄 #JJxALO pic.twitter.com/mXAMQ1UByn — McLaren (@McLarenF1) 26 novembre 2018

Fresh out the car. 👌 Fernando returns to the garage after another round of laps in the @TeamHendrick car No.48. 👊 #JJxALO pic.twitter.com/mtCw8AIXr8 — McLaren (@McLarenF1) 26 novembre 2018