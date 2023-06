Alonso e Hamilton in coro a Spielberg: “Red Bull è in una categoria a parte”

FORMULA 1

Il campione in carica punta al poker di vittorie consecutive sulla pista di casa del suo team

© Getty Images Mancano poche ore alla prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria di Formula 1. In conferenza stampa Max Verstappen è voluto restare coi piedi per terra: “Non so se saremo più dominanti qui rispetto al Canada, ce lo dirà la pista. Sarà un weekend frenetico”. Fernando Alonso e Lewis Hamilton, dall’altro lato, hanno continuato a sottolineare lo strapotere della scuderia austriaca: “La Red Bull è in una categoria a parte”.

© Getty Images

Alla vigilia del weekend austriaco di Formula 1, arrivano le parole dei protagonisti. Max Verstappen, dopo la vittoria nel Gran Premio di Montreal (con un dominio più limitato rispetto agli appuntamenti precedenti), è rimasto coi piedi per terra: “Non so se saremo più dominanti qui rispetto al Canada. Lo scopriremo solamente in pista. Il weekend sarà frenetico, considerando anche la presenza della Sprint Race. I tifosi saranno tantissimi, dirò loro di non bere troppo”.

Fernando Alonso e Lewis Hamilton, quasi in coro, hanno ribadito la supremazia della Red Bull. Lo spagnolo dell’Aston Martin si è concentrato anche sulle prestazioni della sua monoposto: “Avvicinarsi alla Red Bull è difficile ma vogliamo provarci. Noi dobbiamo essere con entrambe le macchine in zona punti e lottare sempre con Mercedes e Ferrari”.

© Getty Images

Soddisfatto delle novità, Hamilton ha comunque rimarcato le differenze con Verstappen e Perez: “Le modifiche che abbiamo portato hanno dato molti risultati in termini di prestazioni, ma la nostra macchina nel complesso non è troppo diversa da quella di inizio stagione. Non è di certo questa la vettura che può battere la Red Bull”.