Alfa Romeo rinnova con Sauber e celebra Imola con una livrea speciale

FORMULA 1

Alfa Romeo e Sauber Motorsport hanno confermato la loro collaborazione per il Mondiale di Formula 1 del 2021. I due brand, fra i più iconici nell`ambito del motorsport, hanno avviato la partnership nel 2018, con Alfa Romeo in qualità di title sponsor. Negli ultimi tre anni di collaborazione, il team ha raggiunto risultati importanti conquistando l`ottavo posto nelle due passate stagioni e con l`ambizione di confermare questo risultato anche nel campionato in corso.

"Il rinnovo della nostra collaborazione con Alfa Romeo rappresenta una vera e propria dichiarazione di intenti da parte di entrambi i brand - afferma il team principal Frederic Vasseu - . In Sauber, Alfa Romeo ha trovato un partner fortemente focalizzato sulle performances a cui affidarsi e noi siamo onorati di accogliere nel nostro nome l`eredità e i successi di Alfa Romeo. I due brand condividono fin dall`inizio l`obiettivo di portare avanti una partnership che sia fruttuosa nel lungo periodo: nelle ultime tre stagioni abbiamo costruito delle solide basi e puntiamo a raccogliere i frutti di questo lavoro nel 2021 e oltre".

In occasione del Gran Premio di Imola, un luogo simbolico sia per Alfa Romeo sia per il mondo del motorsport italiano, il brand celebra questo annuncio e rende omaggio a tutti i suoi appassionati mostrando la monoposto C39 con una livrea esclusiva realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo. La speciale livrea esibirà il tricolore italiano in un lampo rettilineo sulla parte superiore del cofano motore e sulla piastra terminale dell`ala posteriore, che sfuma nel tema che contraddistingue la nuova livrea 2020, denominato "speed pixel" e caratterizzato da un trattamento grafico lineare e dinamico. Sempre sul cofano motore, in posizione di rilievo, compare il logo esclusivo per il 110° anniversario Alfa Romeo, affiancato dalla scritta "Welcome back, Imola" che sottolinea l`iconicita' del circuito, fra i piu' importanti in Italia. Imola è stata teatro di memorabili vittorie Alfa Romeo nelle tre categorie Touring, Sport e Formula 1.