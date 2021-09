Albon torna nel circus: sarà il nuovo pilota Williams per il 2022

FORMULA 1

Ufficializzato l'ingaggio del pilota thailandese al fianco del riconfermato Latifi: "Non vedevo l'ora"

La Red Bull Racing Honda "è lieta di confermare che il suo Test and Reserve Driver Alex Albon guiderà per la Williams Racing nella stagione 2022 di Formula 1". Dopo aver corso sia per la Red Bull, sia per la Scuderia Toro Rosso nel 2019 e nel 2020, dove ha ottenuto due podi e ottimi piazzamenti a punti, Albon tornerà a correre in F1 la prossima stagione guidando per la Williams al fianco del riconfermato Nicholas Latifi.

Vedi anche Formula 1 Formazione tutta britannica per la Mercedes 2022: il "principino" Russell a fianco del Re Nero Hamilton nel 2022 "Sono davvero entusiasta e non vedo l'ora di tornare in Formula 1 nel 2022. Quando resti un anno fuori dalla F1 non è mai certo che tornerai, quindi sono estremamente grato a Red Bull e Williams per aver creduto in me e aiutandomi nel mio viaggio di ritorno in griglia", ha detto Albon, reduce dal campionato turismo tedesco Dtm con il team AlphaTauri. Il suo nome era stato fatto anche per la possibilità di approdare in Formula E.

Il pilota thailandese prende il posto di George Russell, promosso sulla Mercedes al fianco di Hamilton.