Adieu Esteban: Doohan sulla Alpine a Yas Marina al posto di Ocon

Separato in casa Alpine fin dall'annuncio (nel mese di agosto) della sua sostituzione per il 2025 da parte di Doohan, Ocon tenterà un difficile rilancio personale il prossimo anno nel Team Haas, come pilota "esperto" di una squadra che gli affianca il quasi esordiente (e molto promettente) Oliver Bearman (vincitore sabato scorso a Losail della Sprint Race) che ha corso quest'anno il GP dell'Arabia Saudita con la Ferrari al posto di Carlos Sainz e quello dell'Azerbaijan con la Haas al posto di Kevin Magnussen, raggiungendo in entrambi i casi la zona punti. Come anticipato, Ocon salirà sulla VF-24 spinta dalla power unit Ferrari martedì 10 dicembre, in un'anteprima 2025 che vedrà Nico Hulkenberg (attuale pilota Haas) debuttare sulla Sauber destinata nel 2026 a diventare Audi e soprattutto Sainz fare i suo esordio al volante della Williams.