Aci Milano, Geronimo La Russa: "Grande vittoria del milanese Gasly"

ACI MILANO

Pierre Gasly ha vinto il suo primo GP di F1 in carriera a Monza, a poco meno di 20 km dalla sua casa di Milano dove ha deciso di vivere insieme alla fidanzata da poco più di un anno. Un milanese adottato come ha sottolineato il presidente di Aci Milano Geronimo La Russa: "La soddisfazione più grande al termine del Gran Premio d'Italia di oggi arriva dal successo di un 'milanese' e di una scuderia italiana, l'AlphaTauri. Pierre Gasly, che da poco ha deciso di prendere la residenza nel capoluogo lombardo, comprando casa nel nuovo quartiere residenziale costruito tra Garibaldi e la stazione Centrale".

La Russa ha assistito dal vivo al GP di Monza surreale per atmosfera e pazzesco per lo svolgimento: "Il gradino più alto del podio conquistato da Gasly e la vittoria dell'AlphaTauri all'Autodromo Nazionale Monza ci riempie di orgoglio e gioia. La sua prestazione eccezionale, l'affermazione del team faentino e la presenza dei tanti sanitari a Monza, eroi nella lotta al covid, ci hanno aperto uno scenario di speranza per il futuro in questo anno drammatico per un'Italia che sa sempre risorgere".