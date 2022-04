"Abbiamo iniziato bene": Verstappen promette battaglia. Hamilton mastica amaro: "Sotto le aspettative"   

Il campione in carica a caccia di un'inversione di tendenza proprio nella gara di casa dei rivali.

"La pioggia ha complicato parecchio le qualifiche, era difficile portare gli pneumatici nella corretta temperatura d'esercizio. Imola però è una pista fantastica: punisce severamente gli errori e se ne commetti... è difficile evitare di colpire il muro. Queste però sono le sfide che amiamo e se fai tutto bene questa pista ti regala grandi soddisfazioni, come la pole position. Sabato e domenica le condizioni saranno diverse. Intanto però abbiamo iniziato nel migliore dei modi". Max Verstappen riassume così la prima giornata di prove del quarto appuntamento iridato, al quale l'olandese chiede senza mezzi termini il pieno rilancio nella sfida a Leclerc. Getty Images

Difficile che Lando Norris possa interferire nella sfida tra il leader del Mondiale ed il campione in carica ma il pilota della McLaren - accreditato da molti di un talento non inferiore a quello di Verstappen e Leclerc - non si tira indietro...

"Sono piuttosto sorpreso della mia posizione finale: ho spinto troppo nel mio giro di lancio, altrimenti avrei potuto fare ancora meglio ma probabilmente anche gli altri. In ogni caso ho ottime sensazioni".

Getty Images

Di tutt'altro tono le dichiarazioni di Lewis Hamilton, per il secondo GP consecutivo fuori dalla corsa alla pole position ed ancora una volta alle spalle del suo compagno di squadra Russell:

"È stata una qualifica deludente. Eravamo venuti qui con ottimismo, stiamo lavorando tanto in fabbrica ma non siamo riusciti a mettere a frutto questo lavoro. Come team siamo sotto le aspettative. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Speriamo di riuscire a rimontare nella Sprint".