A Rio tutti in fila per una foto con la statua di Senna

A Rio de Janeiro la festa per il Capodanno sarà anche l'occasione per l'inaugurazione, sul lungomare di Copacabana, anche della statua in memoria di Ayrton Senna, omaggio del Brasile al suo indimenticabile 'tricampeao' di F1. Il monumento è già divenuto meta di 'pellegrinaggio' di gente che cerca l'ispirazione "per vincere nella vita". La statua di Senna, in bronzo e a grandezza reale, sul lungomare si trova all'altezza del Copacabana Palace, e farsi una foto accanto al grande Ayrton è già un must, in attesa dei fuochi d'artificio.