A casa del nemico: Ferrari a caccia della McLaren nel "futuribile" GP d'Inghilterra

FORMULA 1

Weekend di "transizione" per la Ferrari sullo storico autodromo inglese che lancia la F.1 nel suo futuro, ma Leclerc e Sainz sono pronti a provarci.

di

STEFANO GATTI

Due terzi posti nelle due ultime edizioni del Gran Premio d'Inghilterra per Charles Leclerc che - insieme al compagno di squadra Sainz - dovrà provare a ricucire lo strappo in classifica dalla McLaren e dovrà farlo proprio in casa del "nemico". La strada che porta al podio del decimo appuntamento iridato è tutta in salita ma il monegasco ed il suo compagno di squadra possono contare sulla tradizione favorevole del Cavallino Rampante sul circuito dove... tutto è iniziato e dove molto può iniziare a cambiare - e non solo per le Rosse!

L'ultima volta sul podio di Leclerc risale proprio a poco più di un anno fa, quando Charles chiuse al terzo posto il GP d'Inghilterra alle spalle degli attuali duellanti per il titolo Hamilton e Leclerc, ripetendo il risultato di dodici mesi prima, nel corso della sua prima stagione con la Scuderia. L'exploit è riuscito quest'anno solo a Sainz, secondo a Montecarlo, dove il monegasco non riuscì prendere il via, dopo avere ottenuto la pole position.

A Silverstone, dove la Formula Uno sperimenta pro e contro del miniGP di qualificazione del sabato pomeriggio e presenta il regolamento tecnico 2022 - le chances rosse di entrare nella top three dell'ordine d'arrivo appaiono piuttosto limitate. Almeno a ruote ferme. Leclerc lo ha ribadito a margine di una giornata ad alta intensità, vissuta tra il ritiro del Trofeo Bandini da lui vinto e l'inaugurazione del "nuovo" (ma sempre storico) Ristorante Cavallino di Maranello. Un doppio tuffo nella storia della Ferrari che non può che essere... beneaugurante alla vigilia di un Gran Premio che la Ferrari ha vinto ben sedici volte (primato assoluto, la più recente nel 2018 con Sebastian Vettel) e sul quale la storia della Formula Uno stesso ha preso il via nel lontano 1950. Anche se le chances ferrariste per il podio saranno decisamente più alte nel successivo GP d'Ungheria del 1. agosto.

La missione inglese di Leclerc e Sainz (sesto e settimo della generale con 62 e 60 punti a testa) è intanto quella di provare a "limare" i diciannove punti di ritardo dalla McLaren nel Mondiale Costruttori: 141 punti a 122. Impresa tutt'altro che facile, visto lo stato di grazia attuale di Lando Norris (quarto con 101 punti, a tre sole lunghezze da Sergio Perez) e mettendo nel conto - in prospettiva - il "risveglio" di Daniel Riccardo, ottavo a quota 40.