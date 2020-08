A Barcellona Hamilton torna al successo. Ferrari doppiata, Verstappen tiene vivo il Mondiale

GP SPAGNA F.1

di

STEFANO GATTI

Quarto successo su sei gare per Lewis Hamilton che precede sul traguardo di Barcellona Max Verstappen e Valtteri Bottas al termine dei 66 giri del Gran Premio di Spagna. Una sola Ferrari al traguardo, quella di Sebastian Vettel che tenta l'azzardo dell'unica sosta ai box e chiude settimo mentre Charles Leclerc è costretto al ritito da un problema elettrico. Quarto e quinto posto finale per le contestatissime Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez.

Quarta vittoria del 2020 e quarto successo consecutivo per Lewis Hamilton nel Gran Premio di Spagna nel quale solo il "solito" Max Verstappen riesce ad impedire alla Mercedes di fare doppietta, complice uno scatto al semaforo ben poco brillante da parte di Valtteri Bottas dalla prima fila. Al quinto successo assoluto a Barcellona (dove aveva vinto anche nel 2014, prima stagione con Mercedes), il Re Nero è ora ad una sola vittoria da Michael Schumacher al Montemelò ma - molto più importante - ormai a buon punto dell'impresa di fare pari con il campione tedesco a quota sette titoli iridati. Quella spagnolo, da questo punto di vista, è stata una tappa-chiave. Hamilton non ha rivali: Verstappen può sfidarlo a viso aperto ed occasionalmente batterlo, Bottas sembra - anche quest'anno -rassegnato ad un ruolo subalterno.

Lewis ha dominato dal semaforo alla bandiera a scacchi. portando da 30 a 37 i punti di vantaggio nei confronti di Max (132 a 95), con Bottas terzo a quota 89. Poi il vuoto ed è significativo pensare che la quarta piazza della generale sia occupata da(45 punti), nonostante il monegasco abbia oggi rappresentato il "dark side" della Ferrari. Nelle prime fasi del GP Charles ehanno ... confermato la nona e l'undicesima posizione delle prove ufficiali. Poi le loro strade si sono divise, con Leclerc a caccia di una posizione alle spalle del podio ed il tedesco a i margini ... della top ten. L'elettricità del temporale che ha a lungo minacciato il finale del GP ... è invece venuta improvvisamente a mancare sulla SF1000 di Leclerc appena prima del completamento del secondo terzo di gara, dentro la "esse" sinistra-destra che precede l'ultima curva.

Riuscito a rientrare ai box ma costretto all'abbandono, Leclerc ha lasciato nelle mani di Vettel i destini del GP di Spagna della Ferrari ed a Seb bisogna riconoscere il merito di avere tentato il tutto per tutto, prendendosi la responsabilità di provare a raggiungere il traguardo con un solo pit stop. Azzardo solo in parte premiato, visto che, dopo essersi issato fino alla quinta posizione, nel finale il quattro volte campione del mondo è stato sopravanzato da Lance Stroll e Carlos Sainz Jr., chiudendo settimo e doppiato dal vincitore. Sainz Jr. ha quindi chiuso in sesta piazza il GP di casa mentre il canadese della Racing Point ha molto volentieri ... scambiato la quinta posizione finale con la quarta del compagno di squadra Sergio Perez, penalizzato di cinque secondi per non aver agevolato il doppiaggio da parte del leader Hamilton.

Ottimo risultato di squadra per la Racing Point (terza nel Mondiale Costruttori davanti a McLaren e Ferrari), squadra sempre al centro delle attenzioni per via del caso relativo ai condotti dei freni fin troppo ispirati a quelli Mecedes (con relative sanzioni FIA, giudicate però troppo soft da parte di Ferrari e Renault). Oltre che per il Cavallino Rampante e per la squadra francese (Ricciardo 11esimo, Ocon 13esimo, fuori dalla zona punti) il Gran Premio di Spagna si chiude con un bilancio negativo per Alfa Romeo con Raikkonen (14esimo) e Giovinazzi (16esimo) ed in ... bagarre con Haas e Williams in coda al gruppo.