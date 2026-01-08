Xiaomi SU7: ora costa meno di una Tesla Model 3

Arrivata come un violento temporale estivo, d'improvviso capace di stravolgere il mercato dell'automobile elettrica. La Xiaomi SU7 ha rotto tutti gli equilibri di mercato in un anno di vita. Presentata a marzo 2024 da un marchio la cui attività principale è l'elettronica di consumo, in poco più di 20 mesi è riuscita a venderne 360 mila unità. Superando rivali ben più affermati come Tesla e, con l'arrivo dell'ultimo aggiornamento, costa meno di una Model 3.

A buon prezzo

Fenomeno di marketing senza precedenti, la Xiaomi SU7 ha saputo conquistarsi in pochissimo tempo una parte della - enorme - clientela cinese. Gli assi nella manica sono una dotazione tecnologica all'altezza della miglior concorrenza e un prezzo d'acquisto accessibile. I preordini del model year 2026 partono da 229 mila yuan (circa 28 mila euro), meno di una Tesla Model 3 base il cui listino parte da 235.500 yuan.

Solo in Cina

In Cina la SU7 è diventata un fenomeno di costume: l'azienda riesce a venderne circa 17 mila al mese. Xiaomi lo scorso giugno ha persino ampliato la propria "gamma" con l'introduzione del SUV YU7 avendo come obiettivo la consegna di 500 mila vetture nel 2026. Per ora soltanto in Cina, visto che i piani di espansione verso altri mercati non sono - al momento - stati annunciati.