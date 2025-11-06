VR46 Racing Apparel torna a EICMA: ecco le novità

VR46 Apparel: tutte le novità a EICMA
© Ufficio Stampa
Le nuove linee Ambassador ed Heritage celebrano il legame tra Valentino Rossi e la Casa di Iwata, mentre cresce la community VR46di Redazione Drive Up
VR46 Racing Apparel torna al Salone EICMA per mostrare il presente e il futuro dei propri progetti nel mondo delle due ruote, rafforzando ancora una volta il legame con la community che segue Valentino Rossi e le sue iniziative.
Due linee
Protagonista dell’edizione è il progetto VR46 Yamaha, che debutta con due nuove linee di abbigliamento: Ambassador, dallo stile più contemporaneo e legato alla performance quotidiana, ed Heritage, che rende omaggio alla storia sportiva condivisa tra Rossi e Yamaha, reinterpretando in chiave moderna un’eredità fatta di successi e valori comuni.
Pensato per i fan
Allo stand non mancherà Tribe Pass, l’iniziativa pensata per unire e coinvolgere i fan dell’universo VR46. Visitatori e appassionati potranno prendere parte alla campagna 2026 lasciando la propria impronta nello spazio dedicato. Per VR46 Racing Apparel, EICMA si conferma un appuntamento fondamentale per incontrare il pubblico e condividere una passione che continua a evolversi tra innovazione, stile e spirito racing.