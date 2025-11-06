Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Icone

VR46 Racing Apparel torna a EICMA: ecco le novità

Le nuove linee Ambassador ed Heritage celebrano il legame tra Valentino Rossi e la Casa di Iwata, mentre cresce la community VR46

di Redazione Drive Up
06 Nov 2025 - 14:14
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

VR46 Racing Apparel torna al Salone EICMA per mostrare il presente e il futuro dei propri progetti nel mondo delle due ruote, rafforzando ancora una volta il legame con la community che segue Valentino Rossi e le sue iniziative.

Due linee
Protagonista dell’edizione è il progetto VR46 Yamaha, che debutta con due nuove linee di abbigliamento: Ambassador, dallo stile più contemporaneo e legato alla performance quotidiana, ed Heritage, che rende omaggio alla storia sportiva condivisa tra Rossi e Yamaha, reinterpretando in chiave moderna un’eredità fatta di successi e valori comuni.

VR46 Apparel: tutte le novità a EICMA

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Pensato per i fan
Allo stand non mancherà Tribe Pass, l’iniziativa pensata per unire e coinvolgere i fan dell’universo VR46. Visitatori e appassionati potranno prendere parte alla campagna 2026 lasciando la propria impronta nello spazio dedicato. Per VR46 Racing Apparel, EICMA si conferma un appuntamento fondamentale per incontrare il pubblico e condividere una passione che continua a evolversi tra innovazione, stile e spirito racing.

valentino rossi
vr46
vestiti
valentino
moto
moto gp
eicma
novita eicma
eicma milano
eicma 2025

Ultimi video

01:21
PILLS SRV MICHELIN ( IB) SRV

Le novità all-season di Michelin

02:14
Drive Up

Drive Up

01:09
DRIVE UP SAPEVATE CHE PT1 SRV

Le auto volanti

15:56
La puntata del 30 ottobre #DriveUp

La puntata del 30 ottobre #DriveUp

26:16
Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

04:33
My Dacia Road, Episodio 3: Matera

My Dacia Road, Episodio 3: Matera

02:03
EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

02:07
Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

02:40
Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

02:03
Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

02:23
Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

02:29
La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

01:35
L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

00:13
Rental Ferrari crash

Rental Ferrari crash

01:26
MASERATI CARABINIERI SRV

La MCPura si arruola nei Carabinieri

01:21
PILLS SRV MICHELIN ( IB) SRV

Le novità all-season di Michelin

I più visti di Drive Up

Tutte le auto di Jannik Sinner

Jannik Sinner torna numero 1: ecco tutte le sue auto

La Lamborghini di Cristiano Ronaldo Jr.

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

La McLaren di Ayrton Senna all'asta: vale, almeno, 15 milioni di dollari

Meno di 20.000 Euro per una Ferrari o una Lamborghini

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
La Fiorentina riparte
14:34
La Fiorentina riparte
Roma in casa dei Rangers
14:24
Roma in casa dei Rangers
Edizione ore 13.15 del 6 novembre
14:22
Edizione ore 13.15 del 6 novembre
Milan e Inter insieme
14:15
Milan e Inter insieme
14:15
Atp Finals, Binaghi: "Hanno cambiato futuro e percezione tennis italiano"