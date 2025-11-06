VR46 Racing Apparel torna a EICMA: ecco le novità

Due linee

Protagonista dell’edizione è il progetto VR46 Yamaha, che debutta con due nuove linee di abbigliamento: Ambassador, dallo stile più contemporaneo e legato alla performance quotidiana, ed Heritage, che rende omaggio alla storia sportiva condivisa tra Rossi e Yamaha, reinterpretando in chiave moderna un’eredità fatta di successi e valori comuni.