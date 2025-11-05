La Lancia Delta HF Integrale di Vasco Rossi all'asta
L'esemplare unico, nero e a livrea Martini che fu di proprietà del Blasco ha suscitato grande interesse tra i collezionisti raggiungendo un prezzo all’asta in Belgio piuttosto ragguardevoledi Redazione Drive Up
La Lancia Delta HF Integrale appartenuta a Vasco Rossi è tornata al centro delle attenzioni. Messa in vendita a inizio ottobre, non si tratta di una Delta qualunque. Unica nel suo genere grazie alla livrea Martini su fondo nero, scelta proprio dal Blasco al posto del tradizionale bianco. Alla Zoute Concours Auction 2025, in Belgio, il martelletto ha battuto: aggiudicata per 201.250 euro.
Un pezzo di storia del rock
Cifre del genere non sorprendono più nel mondo delle Delta da collezione, dove per un esemplare in ordine servono ormai almeno 60mila euro. Qui però parliamo di un pezzo da museo: targhetta dedicata sul tunnel centrale, 68.535 km all’attivo e un restauro meticoloso curato da Modena Motorsport su richiesta del precedente proprietario. Una combinazione che ha fatto schizzare la quotazione ben oltre la stima iniziale (120-180mila euro).
Una vita spericolata
La storia di questa Delta parte nel maggio 1992, immatricolata dalla società del cantante “Le Furie”, poi passata nel 1994 alla Giamaica Srl, sempre riconducibile a Vasco. Dopo varie mani e un lungo periodo in collezione, è stata riportata allo splendore e rimessa sul mercato. Ora nelle mani di un nuovo fortunato proprietario, continua a rappresentare uno dei miti assoluti tra le youngtimer italiane con dentro il rombo dei rally e un po’ dell’anima rock del suo primo padrone.