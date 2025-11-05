Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Icone

Venduta a oltre 200 mila euro la Lancia Delta di Vasco Rossi

L'esemplare unico, nero e a livrea Martini che fu di proprietà del Blasco ha suscitato grande interesse tra i collezionisti raggiungendo un prezzo all’asta in Belgio piuttosto ragguardevole

di Redazione Drive Up
05 Nov 2025 - 12:00
© Foto da web

© Foto da web

La Lancia Delta HF Integrale appartenuta a Vasco Rossi è tornata al centro delle attenzioni. Messa in vendita a inizio ottobre, non si tratta di una Delta qualunque. Unica nel suo genere grazie alla livrea Martini su fondo nero, scelta proprio dal Blasco al posto del tradizionale bianco. Alla Zoute Concours Auction 2025, in Belgio, il martelletto ha battuto: aggiudicata per 201.250 euro.

La Lancia Delta HF Integrale di Vasco Rossi all'asta

1 di 14
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un pezzo di storia del rock
Cifre del genere non sorprendono più nel mondo delle Delta da collezione, dove per un esemplare in ordine servono ormai almeno 60mila euro. Qui però parliamo di un pezzo da museo: targhetta dedicata sul tunnel centrale, 68.535 km all’attivo e un restauro meticoloso curato da Modena Motorsport su richiesta del precedente proprietario. Una combinazione che ha fatto schizzare la quotazione ben oltre la stima iniziale (120-180mila euro).
Una vita spericolata
La storia di questa Delta parte nel maggio 1992, immatricolata dalla società del cantante “Le Furie”, poi passata nel 1994 alla Giamaica Srl, sempre riconducibile a Vasco. Dopo varie mani e un lungo periodo in collezione, è stata riportata allo splendore e rimessa sul mercato. Ora nelle mani di un nuovo fortunato proprietario, continua a rappresentare uno dei miti assoluti tra le youngtimer italiane con dentro il rombo dei rally e un po’ dell’anima rock del suo primo padrone.

Ti potrebbe interessare

lancia
lancia delta
lancia delta integrale
lancia rally
rally
vasco rossi
lancia vasco
lancia delta vasco rossi
lancia delta vasco all'asta
venduta lancia delta vasco

Ultimi video

01:31
intervista magni eicma SRV

Magri: "Tanti giovani all'Eicma, che orgoglio"

15:56
La puntata del 30 ottobre #DriveUp

La puntata del 30 ottobre #DriveUp

26:16
Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

04:33
My Dacia Road, Episodio 3: Matera

My Dacia Road, Episodio 3: Matera

02:03
EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

02:07
Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

02:40
Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

02:03
Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

02:23
Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

02:29
La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

01:35
L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

00:13
Rental Ferrari crash

Rental Ferrari crash

01:26
MASERATI CARABINIERI SRV

La MCPura si arruola nei Carabinieri

01:21
PILLS SRV MICHELIN ( IB) SRV

Le novità all-season di Michelin

01:11
intervista meda eicma SRV

Meda: "L'Eicma è passione, ecco perché"

01:31
intervista magni eicma SRV

Magri: "Tanti giovani all'Eicma, che orgoglio"

I più visti di Drive Up

Tutte le auto di Jannik Sinner

La Lamborghini di Cristiano Ronaldo Jr.

Jannik Sinner torna numero 1: ecco tutte le sue auto

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Meno di 20.000 Euro per una Ferrari o una Lamborghini

La McLaren di Ayrton Senna all'asta: vale, almeno, 15 milioni di dollari

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:13
Zufferli dirige il Derby della Mole, Inter-Lazio a Manganiello. Chiffi per Bologna-Napoli
12:14
Battocletti: dopo la laurea il mio capitolo sportivo si allargherà maggiormente
12:09
Paura per Udogie: minacciato con un'arma da un procuratore
12:05
Azzurrini a caccia dei sedicesimi al Mondiale U17, Favo: "Bolivia pericolosa"
12:00
Venus Williams torna al WTA 250 di Auckland: a 45 anni riceve la wild card