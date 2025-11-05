Un pezzo di storia del rock

Cifre del genere non sorprendono più nel mondo delle Delta da collezione, dove per un esemplare in ordine servono ormai almeno 60mila euro. Qui però parliamo di un pezzo da museo: targhetta dedicata sul tunnel centrale, 68.535 km all’attivo e un restauro meticoloso curato da Modena Motorsport su richiesta del precedente proprietario. Una combinazione che ha fatto schizzare la quotazione ben oltre la stima iniziale (120-180mila euro).

Una vita spericolata

La storia di questa Delta parte nel maggio 1992, immatricolata dalla società del cantante “Le Furie”, poi passata nel 1994 alla Giamaica Srl, sempre riconducibile a Vasco. Dopo varie mani e un lungo periodo in collezione, è stata riportata allo splendore e rimessa sul mercato. Ora nelle mani di un nuovo fortunato proprietario, continua a rappresentare uno dei miti assoluti tra le youngtimer italiane con dentro il rombo dei rally e un po’ dell’anima rock del suo primo padrone.