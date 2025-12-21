Italiano: "Siamo carichi, vogliamo rendere tutti orgogliosi"

"Il rapporto con De Laurentiis? E' una persona che stimo e che apprezzo, da quando a Napoli ha fatto uno step di crescita notevoli tra campionati, scudetti vinti e coppe. Un grande plauso a lui e a chi lavora con lui, anche lui ha contribuito a questa grande crescita. Ho avuto il piacere di parlarci soprattutto dopo una partita Napoli-Spezia, dentro lo spogliatoio mentre ci stavamo cambiando ci hanno detto 'guarda che sta arrivando il presidente'. Io ho pensato al mio presidente, invece mi sono ritrovato dentro lo spogliatoio De Laurentiis che dagrande gentiluomo ha fatto i complimenti a me e alla squadra", ha ricordato l'allenatore degli emiliani.