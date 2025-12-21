Italiano: "Siamo carichi, vogliamo rendere tutti orgogliosi"

Il tecnico rossoblu sfida i campioni d'Italia per la Supercoppa italiana: "Rispetto al campionato sarà tutta un'altra storia"di Alberto Gasparri
Il Bologna ci riprova. Dopo aver fatto lo sgambetto al Milan nella finale di Coppa Italia, i rossoblu cercheranno di far cadere anche il Napoli e rendere il 2025 un anno indimenticabile. Lunedì sera si giocheranno la Supercoppa italiana a Riad contro i campioni d'Italia in carica in un match tutto da scrivere. Vincenzo Italiano non vuole porsi limiti e sogna un'altra grande notte. "Siamo carichi, domani ci giocheremo una finale storica per Bologna e per la società. Abbiamo cercato di fare il massimo in questi giorni e vedremo di farci valere. Vogliamo mettere in difficoltà una grande squadra e rendere orgogliosa tutta Bologna. La vittoria in campionato? Il campionato è una storia, questa un'altra. Qui la posta è posa altissima, ci giochiamo un trofeo in 90 minuti", ha detto il tecnico dei felsinei a Sportmediaset.
Italiano ha poi aggiunto in conferenza: "Ansia direi di no, dobbiamo veramente allontanarla. C'è attesa e grande emozione per questa partita, massima concentrazione su quello che andremo a fare e nient'altro. Dobbiamo cercare di recuperare forze ed energie, soprattutto quelli che hanno giocato la semifinale. Abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla sotto l'aspetto del recupero, domani dobbiamo mandare in campo chi può performare a un livello altissimo. Speriamo di averli tutti ma credo che la gioia e la felicità di aver vinto la semifinale possa darti la possibilità di recuperare in fretta. Niente ansia, c'è solo concentrazione e focus sulla partita. Dobbiamo farci trovare pronti e dare il massimo".
"E' inutile dire 'già esser qui è un successo, abbiamo già fatto la storia'. Quando si giocano le finali l'unica volontà che hai è essere tu a gioire e alzare il trofeo. Cercherò insieme ai ragazzi di dare il massimo. E' bello giocare queste partite, sono sensazioni bellissime, arrivi all'epilogo di un percorso che nasce vincendo la Coppa Italia, ti dà la possibilità di giocare partite di questa importanza - ha continuato Italiano - Sono gare uniche, emozionanti, è emozionante stare qui a battagliare per un trofeo del genere".
"Il rapporto con De Laurentiis? E' una persona che stimo e che apprezzo, da quando a Napoli ha fatto uno step di crescita notevoli tra campionati, scudetti vinti e coppe. Un grande plauso a lui e a chi lavora con lui, anche lui ha contribuito a questa grande crescita. Ho avuto il piacere di parlarci soprattutto dopo una partita Napoli-Spezia, dentro lo spogliatoio mentre ci stavamo cambiando ci hanno detto 'guarda che sta arrivando il presidente'. Io ho pensato al mio presidente, invece mi sono ritrovato dentro lo spogliatoio De Laurentiis che dagrande gentiluomo ha fatto i complimenti a me e alla squadra", ha ricordato l'allenatore degli emiliani.