Valentino e Alfa Romeo: un incontro di classe

Il celebre stilista realizzò una versione in edizione limitata dell'Alfasud con livrea dedicata

di Redazione Drive Up
20 Gen 2026 - 08:42
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Valentino Garavani ha raccontato attraverso la moda il gusto e il sentimento degli italiani per la bellezza. Raffinato e ambito, le donne più belle del mondo scelsero lui per un abito che sapesse esprimerne la personalità. Artista poliedrico, durante la sua lunga carriera ebbe l'occasione di cimentarsi anche nel mondo automobilistico attraverso una collaborazione ormai storica.
Con Alfa
Gli anni '80 furono un periodo in chiaro-scuro per Alfa Romeo. La reputazione di costruttore sportivo e di alta qualità guadagnata negli anni '60 e '70 inizia a cedere il passo a compromessi necessaria in un decennio complesso. L'Alfasud è probabilmente la sintesi di questo periodo: progettata per rivolgersi a un pubblico più ampio, fu prodotta nello Stabilimento di Pomigliano d'Arco ma - sebbene richiestissima - soffrì di alcuni difetti in fase di assemblaggio che ne minarono l'affidabilità.
Per le donne
A una decina d'anni dal debutto, per incontrare anche il gusto delle donne, Valentino fu chiamato da Alfa Romeo per realizzare una versione speciale dell'Alfasud. Caratterizzata da una tinta per la carrozzeria bronzo, presentava il simbolo della maison sulle fiancate e si distingueva per il tetto nero a contrasto. Inoltre, ogni automobile era consegnata con una borsetta firmata dal noto stilista di Voghera. Una collaborazione di classe, stile ed eleganza tra due delle migliori eccellenze italiane.

