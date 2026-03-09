Norme

Cos'è l'accisa mobile e come può far scendere i prezzi

La premier Giorgia Meloni ha aperto alla possibilità della misura per "mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto"

di Redazione Drive Up
09 Mar 2026 - 08:44
© ansa

© ansa

Nuova crisi, nuovi aumenti, nuovi problemi. Ma anche nuove soluzioni, necessarie a disinnescare un ordigno pronto a esplodere con conseguenze imprevedibili tanto per l'economia quanto per tutti i cittadini italiani. D'altronde quando si parla di energia, nessuno è al sicuro: dalle aziende alle famiglie passando per gli automobilisti. Proprio per questi ultimi, il Governo sta pensando di attivare una contromisura specifica contro i rincari del carburante.
Accisa mobile
La premier Giorgia Meloni ha annunciato in un video di essere "al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione". Il Governo sta lavorando con delle "taskforce attivate per monitorare l'andamento dei prezzi dell'energia, della benzina, dei generi alimentari e per combattere la speculazione". Se i rincari diventeranno strutturali, sarà introdotto il meccanismo delle accise mobili: uno strumento che "consente di utilizzare la parte di maggiore Iva che arriva dall'aumento dei prezzi, per la riduzione", ha spiegato il Primo Ministro.
Come funziona?
Come noto, il prezzo di benzina e Diesel in Italia è definito anche dalle accise. Quando il costo del petrolio sale lo Stato può ridurre temporaneamente l’accisa su benzina e gasolio per limitare l’aumento alla pompa; quando invece il petrolio scende l’accisa può essere rialzata. In sintesi, così è come funziona lo strumento delle accise mobili. Attualmente, il prezzo del gasolio ha raggiunto i 2 euro al litro in modalità self in alcune Regioni mentre la benzina si attesta attorno a 1,8 euro al litro

Ti potrebbe interessare

videovideo
accisa mobile
cos'e l'accisa mobile
prezzi energia
prezzo benzina
prezzo diesel
accise diesel
giorgia meloni
petrolio

Ultimi video

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

00:15
Sabato alle 13.45 torna Drive Up

Sabato alle 13.45 torna Drive Up

00:55
GMC Hummer EV

GMC Hummer EV

02:24
Peugeot 3008 Plug-in hybrid

Peugeot 3008 Plug-in hybrid

01:13
Una nuova dimensione per Hennessey

Una nuova dimensione per Hennessey

02:02
Svelata la nuova Cupra Born a Milano

Svelata la nuova Cupra Born a Milano

15:35
La puntata del 5 marzo #DriveUp

La puntata del 5 marzo #DriveUp

15:54
La puntata dell'8 gennaio #DriveUp

La puntata dell'8 gennaio #DriveUp

01:22
Travis Pastrana, a tutto gas nella casa di Bentley

Travis Pastrana, a tutto gas nella casa di Bentley

02:33
Auto da Film: Autobianchi Bianchina di Fantozzi

Auto da Film: Autobianchi Bianchina di Fantozzi

02:01
Changan in Italia: il SUV DEEPAL S05 arriva sulla neve

Changan in Italia: il SUV DEEPAL S05 arriva sulla neve

02:29
Dacia, missione 2026: bissare i successi di un anno fa

Dacia, missione 2026: bissare i successi di un anno fa

02:00
Lexus RZ F Sport, il SUV con il volante Steer-By-Wire

Lexus RZ F Sport, il SUV con il volante Steer-By-Wire

02:37
Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

01:41
L'Editoriale: calo di immatricolazioni auto in questo inizio di 2026

L'Editoriale: calo di immatricolazioni auto in questo inizio di 2026

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

Perché sulle auto non c'è più la ruota di scorta?

Stellantis e Pirelli a Bormio

Stellantis e Pirelli a Bormio

Il prezzo del Diesel supera i 2 euro al litro

BMW iX3: da Cortina a Milano senza ricaricare

25 mila euro ai giovani che rinunciano alla patente

La prima immagine della nuova Volkswagen Golf

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
08:56
Tennis: Sinner batte Shapovalov e vola agli ottavi degli Indian Wells
08:47
TAG Heuer, ecco l'orologio perfetto per gli amanti della F1
08:44
Cos'è l'accisa mobile e come può far scendere i prezzi
08:07
Sinner batte Shapovalov e vola agli ottavi degli Indian Wells, fuori Cobolli. Avanti Paolini
08:01
Milan grande con le grandi. Yildiz principe dello Stadium