Una Pagani da 12 milioni di euro è stata sequestrata a Milano

Una delle auto più esclusive e costose al mondo, una Pagani Zonda Tricolore dal valore stimato di 12 milioni di euro, è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano. La vettura, prodotta in soli tre esemplari, è stata individuata all’interno di una concessionaria in via dei Missaglia, nel pomeriggio di venerdì.

Frode

La supercar risultava oggetto di appropriazione indebita: secondo le indagini, era stata noleggiata a lungo termine in Germania con un contratto di leasing, ma il locatario aveva interrotto i pagamenti da circa sei mesi. Successivamente, la Zonda sarebbe stata rivenduta illegalmente a una società milanese e infine lasciata in esposizione presso la concessionaria, come se nulla fosse.A segnalare la presenza dell’auto è stato un trentatreenne afghano, delegato da una società con sede a Norimberga, che dopo aver confrontato il numero di telaio ha avvisato le autorità. La denuncia per appropriazione indebita era già stata presentata in Germania il 23 ottobre scorso.

Un'automobile unica

Il veicolo è stato posto sotto sequestro preventivo, d’intesa con la Procura di Milano, che ora indaga per ricostruire la catena di passaggi e individuare i responsabili del traffico internazionale di vetture di lusso. La Pagani Zonda Tricolore, nata come omaggio alla Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, rappresenta uno dei modelli più rari mai costruiti dalla casa di San Cesario sul Panaro. Vederla esposta in un autosalone milanese, al centro di un’inchiesta internazionale, è il simbolo perfetto di come anche il lusso estremo possa finire nel mirino della criminalità.