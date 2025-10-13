Due Pagani

Accanto alle Ferrari, una Pagani Huayra BC Roadster ha occupato un posto di rilievo (venduta a oltre 4,4 milioni di franchi). È un unicum, una delle interpretazioni più sofisticate del nuovo linguaggio del collezionismo: motore V12, tiratura limitata, personalizzazione estrema. In questo caso, il colore non è solo estetica, ma identità: racconta una storia, certifica un gesto creativo, aggiunge valore emozionale e finanziario. Un'altra Pagani, la Utopia, è stata assegnata a 3,3 milioni di franchi svizzeri.

La memoria lunga della 365 GT 2+2

In un catalogo dominato dalle hypercar, sorprende la presenza discreta e magnetica di una Ferrari 365 GT 2+2 del 1968. Restaurata con cura e certificata Ferrari Classiche, è stata battuta a 252 mila franchi. È un ponte tra epoche, un esempio di come l’interesse per le grandi gran turismo firmate Pininfarina non si sia esaurito nell’era dei record milionari.

Una collezione come manifesto

RM Sotheby’s ha presentato The Tailored for Speed Collection come una delle single-owner collection più raffinate degli ultimi anni. Guardando il catalogo, l’affermazione non suona come marketing. Ogni auto racconta una sfumatura di gusto, una diversa declinazione del rapporto tra strada e pista. Le personalizzazioni Tailor Made sono la grammatica del racconto, la punteggiatura di una collezione che sembra più una dichiarazione d’intenti che una somma di lotti.