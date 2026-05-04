DOPO IL TRIONFO

Inter, Thuram e la foto che rende omaggio a Kobe Bryant

Su instagram l'attaccante francese nella stessa posa della leggenda del basket nel 2001

04 Mag 2026 - 10:18

Marcus Thuram come Kobe Bryant. Dopo la vittoria sul Parma e l'aritmetica conquista del 21° scudetto, l'attaccante dell'Inter ha voluto rendere omaggio alla leggenda del basket, scomparsa in un incidente in elicottero in California il 26 gennaio 2020 all'età di 41 anni. Il francese, con l'aiuto dell'AI, si è messo nella stessa posa che Kobe assunse il 15 giugno 2001, quando i Lakers superarono i Philadelphia 76ers in gara 5 della finale Nba conquistando il secondo titolo consecutivo. "Il tricolore e tornato a casa non ci lasciare mai più", il commento sulla sua foto.

Leggi anche
Nico Paz

Sogno Nico Paz, obiettivi Palestra e Koné: tutte le mosse sul mercato dopo il 21esimo titolo

videovideo
inter
scudetto
thuram
Notizie del giorno
Vedi tutti
11:29
MotoGP, Folger a Le Mans sulla Ktm di Vinales
11:28
Mbappé, la "fuga romantica" a Cagliari spacca lo spogliatoio del Real: compagni infastiditi
11:26
Tennis, Internazionali d'Italia: Paolini all'esordio contro la vincente Cristian-Haddad Maia
Calhanoglu scatenato
11:18
Calhanoglu scatenato
11:09
Così la Cina ha soffocato l'Europa