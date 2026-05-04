Inter, Thuram e la foto che rende omaggio a Kobe Bryant

Marcus Thuram come Kobe Bryant. Dopo la vittoria sul Parma e l'aritmetica conquista del 21° scudetto, l'attaccante dell'Inter ha voluto rendere omaggio alla leggenda del basket, scomparsa in un incidente in elicottero in California il 26 gennaio 2020 all'età di 41 anni. Il francese, con l'aiuto dell'AI, si è messo nella stessa posa che Kobe assunse il 15 giugno 2001, quando i Lakers superarono i Philadelphia 76ers in gara 5 della finale Nba conquistando il secondo titolo consecutivo. "Il tricolore e tornato a casa non ci lasciare mai più", il commento sulla sua foto.