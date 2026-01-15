Logo SportMediaset

Mercedes investe in grattacieli e yacht

Il marchio di Stoccarda ha deciso di ampliare le proprie attività attraverso lo sviluppo di attività parallele nel settore immobiliare e dell'accoglienza. Il lusso è - ovviamente - la costante e a Dubai il progetto "Mercedes‑Benz Places Binghatti City" ospiterà 13 mila residenze costruite in verticale attraverso 12 palazzi con servizi a portata di mano. Una città nella città, con la posa della "prima pietra" già effettuata. Non solo sulla terraferma, gli investimenti della Stella sono anche per mare: lo yacht "Maybach Beyond Horizons" è lungo 152 metri ed ha 30 suite a disposizione dei suoi ospiti. Il biglietto per il viaggio - però - non potrà essere acquistato, per salire a bordo sarà necessario un invito direttamente da Mercedes

15 Gen 2026 - 10:04
10 foto
