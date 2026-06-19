Collaborazioni Il set golf Bugatti costa oltre 60 mila euro

La collezione si divide in linee distinte, concepite più come opere d'arte da collezione che come semplici strumenti da gioco. Il fulcro magnetico della collaborazione è il Super Premium Bugatti Putter (disponibile nelle configurazioni a 4 e 5 stelle), il cui design si ispira esplicitamente alla complessa architettura posteriore della Tourbillon. La testa fresata su misura riprende le linee fluide del cofano e della celebre linea a "C" del marchio francese. Per i bastoni lunghi e i driver, l'offerta si sdoppia. Da un lato c'è la Beres Super Premium Collection (configurazioni a 3, 4 e 5 stelle), caratterizzata da una spettacolare finitura Ice Blue che riproduce la celebre verniciatura bicolore Bugatti; la variante top di gamma "5 Star" sarà limitata a soli 20 set in tutto il mondo. Si parte da circa 2.790 euro per il putter in versione base, che lievitano a circa 8.375 euro per la variante 5 stelle. Circa 10.900 euro per la 3 stelle, 21.800 euro per la 4 stelle e 62.800 euro per la versione a 5 stelle