Curiosità

Le mazze da golf Bugatti costano oltre 60 mila euro

Il design della Tourbillon sbarca sul fairway

di Redazione Drive Up
19 Giu 2026 - 08:48
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Se fino a ieri l'esclusività sul campo da golf era definita dai marchi più blasonati del settore, l'ingresso dei costruttori di hypercar sta ridefinendo i confini del lusso sportivo. Poche settimane dopo il lancio della linea di accessori firmata da McLaren, Bugatti risponde stringendo un'alleanza strategica con Honma, storico e prestigioso marchio giapponese specializzato in attrezzatura d'élite.

Il set golf Bugatti costa oltre 60 mila euro

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Ultra esclusivo 
La collezione si divide in linee distinte, concepite più come opere d'arte da collezione che come semplici strumenti da gioco. Il fulcro magnetico della collaborazione è il Super Premium Bugatti Putter (disponibile nelle configurazioni a 4 e 5 stelle), il cui design si ispira esplicitamente alla complessa architettura posteriore della Tourbillon. La testa fresata su misura riprende le linee fluide del cofano e della celebre linea a "C" del marchio francese.
Costosissimo
Per i bastoni lunghi e i driver, l'offerta si sdoppia. Da un lato c'è la Beres Super Premium Collection (configurazioni a 3, 4 e 5 stelle), caratterizzata da una spettacolare finitura Ice Blue che riproduce la celebre verniciatura bicolore Bugatti; la variante top di gamma "5 Star" sarà limitata a soli 20 set in tutto il mondo. Si parte da circa 2.790 euro per il putter in versione base, che lievitano a circa 8.375 euro per la variante 5 stelle.  Circa 10.900 euro per la 3 stelle, 21.800 euro per la 4 stelle e 62.800 euro per la versione a 5 stelle.

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