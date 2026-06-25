Strategie

Tesla aumenterà la produzione in Germania del 20%

Nuova spinta per la Gigafactory europea da ottobre: 7.500 Model Y prodotte ogni sette giorni 

di Redazione Drive Up
25 Giu 2026 - 15:53
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© Ufficio Stampa

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Tesla inserisce una marcia più alta nella sua Gigafactory europea di Gruenheide, vicino a Berlino. Il colosso californiano guidato da Elon Musk ha annunciato che, a partire dal prossimo mese di ottobre, i ritmi di produzione dello stabilimento tedesco aumenteranno del 20%, passando dalle attuali quote a un target di 7.500 veicoli a settimana.
Domanda che cresce
L'incremento dei volumi industriali risponde alla necessità di soddisfare la forte e costante domanda di mercato per la Model Y, il SUV elettrico che continua a trainare i bilanci del marchio nel Vecchio Continente. Per sostenere questa accelerazione sulle linee di montaggio, l'azienda avvierà immediatamente una campagna di reclutamento finalizzata all'inserimento di ulteriori 1.000 dipendenti. L'obiettivo è di avvicinare la catena di approvvigionamento dei componenti chiave e ottimizzare i costi logistici.
Futuro positivo
La combinazione di questi tre piani di espansione – l'aumento dell'output dei veicoli, il potenziamento strutturale di aprile e i nuovi investimenti sulle batterie – si tradurrà in un impatto occupazionale ed economico di primo piano per la regione del Brandeburgo. Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla compagnia, le manovre industriali porteranno alla creazione complessiva di ben 3.500 nuovi posti di lavoro diretti tra il breve e il medio periodo, ripartiti tra i reparti di assemblaggio e dei pacchi batteria.

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