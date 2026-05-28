Un murales a Monza per Hamilton e Kim Kardashian

Il celebre street artist Tvboy ha scelto le strade di Monza per l'inaugurazione della sua ultima, provocatoria opera. Il murale, apparso improvvisamente su un muro del centro cittadino, ha immediatamente attirato lo sguardo dei residenti e dei tifosi, trasformando un angolo urbano in uno spazio di riflessione e ironia sulla contemporaneità. Il titolo dell'opera è "Curve pericolose".

Provocazione

Il graffito mette in scena un abbraccio tra il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, che per l'occasione indossa la tuta rossa della Ferrari, e la celebre imprenditrice e influencer globale Kim Kardashian, qui ritratta con un abito nero particolarmente attillato. La provocazione di Tvboy ha polarizzato il pubblico tra gli appassionati di motorsport che hanno letto l'opera come un palese e geometrico omaggio alle varianti del circuito automobilistico monzese, e chi ha interpretato quel riferimento alle forme fisiche in chiave sessista.

Interpretare

Questo genere di polarizzazione non è una novità per chi segue il percorso dello street artist siciliano, celebre nel mondo per la sua capacità di sintetizzare l'attualità politica e sociale attraverso baci iconici e provocatori, come quello tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo a Barcellona o quello tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio apparso a Roma. Il murale all'aperto resta esposto al giudizio della strada e al rischio del vandalismo. Qualcuno, infatti, lo ha giò strappato.