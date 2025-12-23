Un Babbo Natale racing, una monoposto trainata dalle sue kart-renne

Il risultato è una campagna autentica, che teaser dopo teaser, e ancora con il video finale, ha saputo valorizzare le singole identità aziendali all’interno di una visione comune, rafforzando il senso di appartenenza al Gruppo e trasmettendo un messaggio chiaro: Korus è una realtà capace di puntare alle vette più alte del motorsport, che cresce quotidianamente facendo squadra.