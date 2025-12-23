Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
tatuus e birel

Un Babbo Natale racing, una monoposto trainata dalle sue kart-renne

Il gruppo Korus riunito: auguri davvero speciali

23 Dic 2025 - 15:43
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ecco il Babbo Natale più veloce del mondo. Il Gruppo Korus ha fatto degli auguri davvero speciali. Il racconto porta le aziende del Gruppo nell’immaginario HQ di un Babbo Natale in pieno stile racing, che si prepara a “scendere in pista” a bordo di una slitta senza precedenti: una monoposto trainata dalle sue Kart-Renne. A rendere possibile la produzione di un contenuto così particolare (interamente realizzato all’interno del Tatuus HQ) è stata la sinergia tra tutte le aziende del Gruppo, con la monoposto Tatuus motorizzata ATM unita ai Kart Birel motorizzati IAME, il tutto affiancato da ingegneri e meccanici ATM, YCOM e Next Solution, con l’immancabile strumentazione Breda Racing.

A rendere la narrazione e il contenuto ancora più speciale è stata la presenza di un protagonista d’eccezione: Matteo Bobbi. Con il suo carisma, la sua esperienza e un’inedita veste natalizia, l’ex pilota Tatuus ha guidato il pubblico all’interno dell’universo Korus, interpretando con ironia e autorevolezza il ruolo di “Babbo Natale dei motori”.

Il risultato è una campagna autentica, che teaser dopo teaser, e ancora con il video finale, ha saputo valorizzare le singole identità aziendali all’interno di una visione comune, rafforzando il senso di appartenenza al Gruppo e trasmettendo un messaggio chiaro: Korus è una realtà capace di puntare alle vette più alte del motorsport, che cresce quotidianamente facendo squadra.

La campagna di Natale 2025 non rappresenta solo un momento celebrativo, ma un ulteriore passo nel percorso di integrazione e sinergia tra le aziende del Gruppo, ponendo le basi per nuove collaborazioni e progetti futuri.

babbo natale
racing
monoposto
kart

Ultimi video

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

00:16
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:33
BMW Art Car World Tour

BMW Art Car World Tour

01:40
Rolls-Royce Phantom Centenary

Rolls-Royce Phantom Centenary

01:44
Tornare a vincere

Tornare a vincere

15:50
La puntata del 18 dicembre #DriveUp

La puntata del 18 dicembre #DriveUp

02:35
Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

Ferrari, il trionfo al Mondiale WEC è indimenticabile

02:00
Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

Investire sul futuro: il progetto Ford Youth Academy

01:59
Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

Superare ogni aspettativa, Lexus LFA Concept

02:19
Fiat Dino Spider, un sacco bella

Fiat Dino Spider, un sacco bella

02:10
Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

Opel Astra pronta al debutto, sotto una nuova luce

02:28
Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

Tanti nuovi cambiamenti, come si aggiorna Kia Stonic

01:34
L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

L'editoriale: auto termiche oltre il 2035, L'UE cambia rotta?

01:17
Geely Auto Talks

Geely Auto Talks

01:21
Nuova Citroën ELO

Nuova Citroën ELO

01:20
Hyundai Crater

Hyundai Crater

I più visti di Drive Up

Jake Paul vs Joshua: lo youtuber può consolarsi con un garage da sogno

La collezione di supercar di Jake Paul

La Ford nucleare con 8 mila chilometri di autonomia (che ha ispirato Fallout)

Germania: crollano le esportazioni di auto verso gli USA

Keanu Reeves e l'albero di Natale sul tetto della Porsche 911

Sorpresa: la Fiat 500 usata conquista anche la Germania

Notizie del giorno
Vedi tutti
Greggio, auguri da numero 10
16:28
Greggio, auguri da numero 10
Cuore d'oro Raphinha
16:28
Cuore d'oro Raphinha
16:13
Roma, piace Frendrup del Genoa: scambio con Pisilli?
16:12
La Juve torna in campo: Bremer e Zhegrova non si allenano
15:56
Ottolini risolve con il Genoa: ora è pronto a diventare il nuovo ds della Juventus