Un Babbo Natale racing, una monoposto trainata dalle sue kart-renne

Il gruppo Korus riunito: auguri davvero speciali
© Ufficio Stampa
Ecco il Babbo Natale più veloce del mondo. Il Gruppo Korus ha fatto degli auguri davvero speciali. Il racconto porta le aziende del Gruppo nell’immaginario HQ di un Babbo Natale in pieno stile racing, che si prepara a “scendere in pista” a bordo di una slitta senza precedenti: una monoposto trainata dalle sue Kart-Renne. A rendere possibile la produzione di un contenuto così particolare (interamente realizzato all’interno del Tatuus HQ) è stata la sinergia tra tutte le aziende del Gruppo, con la monoposto Tatuus motorizzata ATM unita ai Kart Birel motorizzati IAME, il tutto affiancato da ingegneri e meccanici ATM, YCOM e Next Solution, con l’immancabile strumentazione Breda Racing.
A rendere la narrazione e il contenuto ancora più speciale è stata la presenza di un protagonista d’eccezione: Matteo Bobbi. Con il suo carisma, la sua esperienza e un’inedita veste natalizia, l’ex pilota Tatuus ha guidato il pubblico all’interno dell’universo Korus, interpretando con ironia e autorevolezza il ruolo di “Babbo Natale dei motori”.
Il risultato è una campagna autentica, che teaser dopo teaser, e ancora con il video finale, ha saputo valorizzare le singole identità aziendali all’interno di una visione comune, rafforzando il senso di appartenenza al Gruppo e trasmettendo un messaggio chiaro: Korus è una realtà capace di puntare alle vette più alte del motorsport, che cresce quotidianamente facendo squadra.
La campagna di Natale 2025 non rappresenta solo un momento celebrativo, ma un ulteriore passo nel percorso di integrazione e sinergia tra le aziende del Gruppo, ponendo le basi per nuove collaborazioni e progetti futuri.