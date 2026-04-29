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Un'auto americana costa come cinque elettriche cinesi

L'Occidente resta prigioniero di listini ormai insostenibili

di Redazione Drive Up
29 Apr 2026 - 12:08
© Ufficio Stampa

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Il Salone dell'Auto di Pechino 2026 ha certificato un divario che non è più solo tecnologico, ma brutalmente economico. Mentre negli Stati Uniti il prezzo medio di un’auto nuova ha sfondato il tetto dei 51.000 dollari (Dati: Kelley Blue Book), in Cina la realtà è diametralmente opposta. Nel mercato più grande del mondo, l’iper-competizione ha generato un ecosistema dove oltre 200 modelli elettrificati sono in vendita a meno di 25.000 dollari.
Cinque a uno
Il contrasto è quasi paradossale: con la cifra necessaria a portarsi a casa una singola vettura media americana, un consumatore cinese potrebbe letteralmente acquistare un'intera flotta di cinque diverse auto elettriche tra le più vendute nel Paese, secondo un'analisi Reuters. In cima alla lista dei desideri orientali svetta la Geely EX2, regina assoluta del mercato 2025. Con un prezzo di partenza di circa 10.000 dollari.
Iper competitivi
Questa incredibile competitività cinese non è priva di rischi e solleva interrogativi pesanti per l'industria globale. Se da un lato i prezzi rendono l'auto elettrica un bene di massa, dall'altro rappresentano una minaccia esistenziale per i produttori occidentali, che non riescono nemmeno ad avvicinarsi a simili costi di produzione. Il rischio è che questa pressione spinga verso un protezionismo ancora più marcato o, peggio, verso una guerra commerciale, lasciando l'Occidente isolato in una "bolla" di prezzi alti.

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