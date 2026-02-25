Champions League: Psg avanti col brivido, passa il Real Madrid

REAL MADRID-BENFICA 2-1 (tot. 3-1)

Non riesce l'impresa al Benfica, che viene eliminato nei playoff dal Real Madrid: 2-1 per le merengues, che sfideranno Man City o Sporting. Senza Mbappé e senza Prestianni (sospeso per il caso-razzismo), la sfida inizia con le folate offensive degli ospiti. Mou è squalificato, ma comanda la squadra dalla tribuna e i suoi mostrano grande impeto. Pavlidis si rende subito pericoloso, poi crea il gol: nessuno lo marca, Asencio rischia l'autogol sul suo tiro-cross e Rafa Silva sigla l'1-0 da due passi (13'). Le speranze del Benfica durano però solo tre minuti, visto che Valverde effettua una grande azione e ispira la rete di Tchouameni: gran rasoterra e 1-1 al 16'. Le merengues si vedono anche annullare il vantaggio, siglato da Arda Guler, per un fuorigioco. Resta però in controllo la formazione di Arbeloa, che spegne col passare dei minuti l'impeto di un Benfica sempre meno efficace. I lusitani faticano a rendersi pericolosi e non sfruttano l'infortunio di Asencio, che costringe il Madrid a rilanciare Alaba. All'80', infatti, è il Real a chiudere i giochi: ripartenza vibrante di Vinicius Junior, gran rasoterra ed esultanza intorno alla bandierina. Il Real Madrid vola dunque sul 2-1 e i minuti finali servono solo per riaccendere il nervosismo tra le due squadre. Vince e passa la formazione spagnola, che sfiderà Manchester City o Sporting negli ottavi.