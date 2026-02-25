CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Psg avanti col brivido, passa il Real Madrid

Le merengues battono ancora il Benfica (2-1), i campioni d'Europa rimontano il Monaco e rischiano nel finale (2-2). Entrambe volano agli ottavi

25 Feb 2026 - 23:05
Ci saranno il Psg e il Real Madrid, negli ottavi di finale della Champions League, ma non senza difficoltà. Le merengues rischiano subendo gol da Rafa Silva (13'), ma rimontano e vincono 2-1: le reti sono di Tchouameni (16') e Vinicius Junior (80'), Arbeloa contro City o Sporting. Brividi invece per il Psg, che rimonta ancora il Monaco, ma si fa raggiungere sul 2-2 e rischia di subire un altro gol nel recupero. Sfiderà Barça o Chelsea.

REAL MADRID-BENFICA 2-1 (tot. 3-1)
Non riesce l'impresa al Benfica, che viene eliminato nei playoff dal Real Madrid: 2-1 per le merengues, che sfideranno Man City o Sporting. Senza Mbappé e senza Prestianni (sospeso per il caso-razzismo), la sfida inizia con le folate offensive degli ospiti. Mou è squalificato, ma comanda la squadra dalla tribuna e i suoi mostrano grande impeto. Pavlidis si rende subito pericoloso, poi crea il gol: nessuno lo marca, Asencio rischia l'autogol sul suo tiro-cross e Rafa Silva sigla l'1-0 da due passi (13'). Le speranze del Benfica durano però solo tre minuti, visto che Valverde effettua una grande azione e ispira la rete di Tchouameni: gran rasoterra e 1-1 al 16'. Le merengues si vedono anche annullare il vantaggio, siglato da Arda Guler, per un fuorigioco. Resta però in controllo la formazione di Arbeloa, che spegne col passare dei minuti l'impeto di un Benfica sempre meno efficace. I lusitani faticano a rendersi pericolosi e non sfruttano l'infortunio di Asencio, che costringe il Madrid a rilanciare Alaba. All'80', infatti, è il Real a chiudere i giochi: ripartenza vibrante di Vinicius Junior, gran rasoterra ed esultanza intorno alla bandierina. Il Real Madrid vola dunque sul 2-1 e i minuti finali servono solo per riaccendere il nervosismo tra le due squadre. Vince e passa la formazione spagnola, che sfiderà Manchester City o Sporting negli ottavi.

PSG-MONACO 2-2 (tot. 5-4)
Nel remake della gara d'andata, il Psg rischia grosso e passa contro il Monaco: decisivo il 2-2 nel match di ritorno, non senza brividi. Luis Enrique va agli ottavi, dove sfiderà Barça o Chelsea. Si divorano subito un gol con Coulibaly i monegaschi, che spingono e spaventano i campioni d'Europa in avvio. Doué e Zaire-Emery provano a rispondere per i padroni di casa, ma non hanno la mira giusta. Ce l'ha eccome invece Akhliouche, che fa esultare i tifosi ospiti: avvia l'azione e la chiude, rasoterra perfetto ed è 1-0 al 45'. Nella ripresa Joao Neves suona la carica per il Psg che, com'era successo sette giorni fa, viene favorito da un'espulsione: doppio giallo per Coulibaly, Monaco in dieci al 58'. Da qui in poi gira la partita, visto che i biancorossi subiscono subito gol: Marquinhos pareggia da centravanti, l'assist è di Doué. Sembra non esserci più nulla da fare per il Monaco, soprattutto quando arriva anche la rete del 2-1 al 66': gran tiro di Hakimi, Köhn devia e Kvara segna in tap-in. Il portiere svizzero evita il tris parigino e tiene vivi i suoi, che sfiorano l'impresa: Teze pareggia al 90' sull'assist di Adingra. Poi, nel recupero, Faes sfiora il clamoroso gol che varrebbe i supplementari. Seppur col brivido, passa il Psg, che potrà difendere il titolo negli ottavi.

