UN SUCCESSO

True Love Impact, a Monza tre giorni di sport e impegno sociale: anche una charity dinner con una KGM unica in palio

Opiquad Arena di Monza: oltre 1.000 studenti e 60 eventi. La charity dinner con KGM e ChangeTheGame ha chiuso con l’asta di una Tivoli autografata

di Redazione Drive Up
11 Mag 2026 - 10:18
© Ufficio Stampa

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È un successo senza pari la prima edizione di True Love Impact organizzata dal Vero Volley all'Opiquad Arena di Monza. Un evento di tre giorni dedicato alle fragilità sociali, soprattutto tra i giovani. L'iniziativa ha coinvolto oltre 1.000 studenti, 60 eventi, 20 stand, 25 associazioni e più di 40 ospiti, tra panel, workshop e attività esperienziali su temi come abusi, bullismo, dipendenze e inclusione.

La manifestazione si è aperta con una cerimonia inaugurale sul main stage dell’arena alla presenza, tra gli altri, della presidente di Vero Volley Alessandra Marzari, dell’azionista di maggioranza di Numia Vero Volley Milano Aldo Fumagalli, del sindaco di Monza Paolo Pilotto e dell’assessora allo Sport Viviana Guidetti. Nella prima giornata si sono alternati anche momenti di confronto con atleti come Anna Danesi, Giampaolo Ricci, Matteo Pessina e Gemma Galli, oltre a uno spettacolo teatrale della compagnia di San Patrignano e all’esibizione di Pierdavide Carone.

Un appuntamento collettivo che ha coinvolto anche le scuole del territorio. Nei diversi spazi dell’arena si sono susseguiti laboratori e incontri su abusi nello sport, violenza di genere, primo soccorso, bullismo, prevenzione, conflitto, dipendenze e salute mentale, con il coinvolgimento di realtà come Global Thinking Foundation, Croce Bianca, Robert F. Kennedy Human Rights Italia, San Patrignano ChangeTheGame, associazione impegnata nel contrasto alla violenza nello sport con cui, insieme a KGM, durante la kermesse ha organizzato una charity dinner.

True Love Impact, tre giorni per combattere le fragilità

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Un nuovo apice dopo che l'incontro della Casa Automobilistica, l'associazione benefica e Vero Volley avevano già portato all’attenzione del pubblico il Signal for Help, il gesto silenzioso di richiesta d’aiuto contro la violenza, reso visibile anche durante una partita di Serie A1 femminile, quando le giocatrici avevano interrotto il gioco per ripeterlo sotto rete davanti agli spettatori e alle telecamere.

Durante la charity dinner il momento più atteso è stato l’asta di beneficenza condotta da Paolo Conticini. Al centro della raccolta fondi c’era un esemplare unico di KGM Tivoli, personalizzato con una livrea dedicata e autografato dalle atlete della Numia Vero Volley Milano: un oggetto pensato non solo come simbolo del brand, ma come veicolo concreto di sostegno all’iniziativa.

Il ricavato dell’asta è stato destinato per metà a ChangeTheGame, associazione impegnata nel contrasto agli abusi e alle violenze nello sport, e per l’altra metà alle attività di sensibilizzazione promosse da KGM e Vero Volley. In un secondo momento, la stessa Tivoli è stata poi donata a ChangeTheGame.

Nella giornata conclusiva, True Love Impact ha riportato al centro i temi più delicati emersi durante l’intera manifestazione, con incontri dedicati agli abusi nello sport e alla violenza contro le donne. Tra i momenti principali, l’impact panel "Mai più cosa vostra", moderato da Monica D’Ascenzo, ha visto confrontarsi il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, l’avvocata Ilaria Ramoni, Alessandra Marzari e Alessandra Cuevas, che ha portato la propria testimonianza personale, mentre la chiusura dell’evento è stata affidata al cantante Michele, da Amici 25, con un saluto simbolico alla prossima edizione del 2027.

True Love Impact ha fuso sport e impegno sociale in un format concreto che ha coinvolto scuole, associazioni e aziende per un domani che punta a essere la miglior espressione di ciò che si semina oggi.

kgm
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