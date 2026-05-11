True Love Impact, a Monza tre giorni di sport e impegno sociale: anche una charity dinner con una KGM unica in palio

Un appuntamento collettivo che ha coinvolto anche le scuole del territorio. Nei diversi spazi dell’arena si sono susseguiti laboratori e incontri su abusi nello sport, violenza di genere, primo soccorso, bullismo, prevenzione, conflitto, dipendenze e salute mentale, con il coinvolgimento di realtà come Global Thinking Foundation, Croce Bianca, Robert F. Kennedy Human Rights Italia, San Patrignano e ChangeTheGame, associazione impegnata nel contrasto alla violenza nello sport con cui, insieme a KGM, durante la kermesse ha organizzato una charity dinner.