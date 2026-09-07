Roma, torna di moda Sancho? A Trigoria ci pensano, ma...

Che la rosa della Roma non sia completa non è certamente un segreto. Lo aveva detto più volte Gasperini e lo ha ribadito il ds D'Amico nella conferenza stampa fissata dopo la chiusura del mercato. Mancano due caselle da riempire e l'esterno d'attacco di piede destro è una ferita aperta per il tecnico giallorosso, che avrebbe voluto subito un rinforzo in quella zona di campo. Non è da escludere, però, che qualche idea possa arrivare dal mercato svincolati...