Roma, torna di moda Sancho? A Trigoria ci pensano, ma...

Che la rosa della Roma non sia completa non è certamente un segreto. Lo aveva detto più volte Gasperini e lo ha ribadito il ds D'Amico nella conferenza stampa fissata dopo la chiusura del mercato. Mancano due caselle da riempire e l'esterno d'attacco di piede destro è una ferita aperta per il tecnico giallorosso, che avrebbe voluto subito un rinforzo in quella zona di campo. Non è da escludere, però, che qualche idea possa arrivare dal mercato svincolati...
Idea Sancho
Tra gli svincolati di lusso c'è anche Jadon Sancho, vecchia conoscenza (o meglio, non conoscenza) della Roma. Già, perché la scorsa estate l'inglese e i giallorossi sono stati a lungo vicini, per poi prendere strade diverse. Ora, a distanza di un anno, le strade potrebbero incrociarsi nuovamente: Sancho è svincolato e a Trigoria c'è ancora quella tentazione di poter fare qualcosa per accontentare Gasp. L'idea di D'Amico potrebbe essere quella di proporre all'ex United un contratto a gettone, con stipendio legato al numero di presenze. Un'idea, per ora, e nulla di più, perché la volontà della dirigenza resta quella di puntare, almeno fino a gennaio, solo sugli elementi già presenti in rosa.