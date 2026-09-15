Toyota si è data ai Go-Kart

I Go-Kart sono la palestra propedeutica alla formazione di un pilota professionista. Ci sono passati tutti da bambini: un percorso necessario a formare il carattere, sfruttando l'impavidità dell'infanzia, e per coltivare il talento. Il progetto sembra essere nata su volontà del Presidente Akio Toyoda, che vorrebbe rendere il motorsport accessibile "come il baseball e il calcio".

Per bambini e aspiranti piloti

Si chiama GR Kart ed è stato sviluppato dalla divisione ad alte prestazioni del marchio giapponese (che quindi non si occupa soltanto di supercar). L'obiettivo è quello di offrire alle famiglie, o agli aspiranti piloti, uno strumento con cui poter cominciare a costruire il proprio percorso verso il professionismo. Il motore scelto da Toyota è un 215 cc su di un peso di soli 83 kg: i Go-Kart sono la massima espressione della guida sportiva e devono fare a meno di pesi superflui e dell'elettronica.

Non costa tantissimo

Il motorsport è una disciplina tanto esaltante quanto costosa, ed essere un atleta ad alti livelli comporta investimenti non alla portata di tutti. Toyota ha cercato di costruire uno strumento che, oltre alle prestazioni, potesse essere interessante anche dal punto di vista del prezzo. In Giappone, il GR Kart costa 385 mila Yen: circa 2.200 euro. Al momento, la casa giapponese non lo offre all'infuori del suo mercato domestico, dove è possibile acquistarne uno sfruttando ben 7 concessionari GR Garage presenti nel Paese.