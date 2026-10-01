Sfide

Toyota rende omaggio a Top Gear: l'Hilux si conferma "invincibile"

La casa giapponese ha ricreato il mitico "stunt" del 2003 facendo cadere una roulotte di 760 kg addosso al suo pick-up 

di Redazione Drive Up
01 Ott 2026 - 08:22
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© Ufficio Stampa

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Ogni appassionato di auto sa di cosa stiamo parlando: TopGear ha reso "invincibile" il Toyota Hilux. La puntata del 2003 è un classico del giornalismo sportivo ed è presto diventata un'icona della serie televisiva inglese. L'obiettivo era quello di dimostrare l'affidabilità del pick-up giapponese attraverso sfide inverosimili, tutte superate a pieni voti. 23 anni dopo il titolo di indistruttibile sarà ancora valido?

Una roulette
Deve esserselo chiesto l'ufficio marketing di Toyota UK che, per dimostrare l'invulnerabilità del suo mezzo da lavoro, ha deciso di replicare una delle prove più dure e spettacolari dello show TV. Un caravan da 760 kg è stato sospeso a circa 9 metri di altezza, per poi farlo precipitare esattamente sopra l'Hilux. Un impatto non da poco, considerando massa e altezza, che però non ha compromesso l'integrità del veicolo: alcuni, inevitabili, danni alla carrozzeria ma per il resto, nulla da segnalare
Affidabilità
Meccanica ed elettronica hanno continuato a funzionare senza la minima incertezza. Acceso il motore, il pick-up era pronto all'uso come se non avesse appena ricevuto una roulette addosso. La nuova generazione, dunque, tiene fede alle promesse di robustezza e affidabilità e, sebbene (crediamo) nessuno abbia intenzione di ripetere uno stunt simile, dimostra di meritarsi ancora una volta il titolo di "invincible". Ah, l'esemplare utilizzato durante il test era la versione elettrica

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