Toyota rende omaggio a Top Gear: l'Hilux si conferma "invincibile"

Una roulette

Deve esserselo chiesto l'ufficio marketing di Toyota UK che, per dimostrare l'invulnerabilità del suo mezzo da lavoro, ha deciso di replicare una delle prove più dure e spettacolari dello show TV. Un caravan da 760 kg è stato sospeso a circa 9 metri di altezza, per poi farlo precipitare esattamente sopra l'Hilux. Un impatto non da poco, considerando massa e altezza, che però non ha compromesso l'integrità del veicolo: alcuni, inevitabili, danni alla carrozzeria ma per il resto, nulla da segnalare.

Affidabilità

Meccanica ed elettronica hanno continuato a funzionare senza la minima incertezza. Acceso il motore, il pick-up era pronto all'uso come se non avesse appena ricevuto una roulette addosso. La nuova generazione, dunque, tiene fede alle promesse di robustezza e affidabilità e, sebbene (crediamo) nessuno abbia intenzione di ripetere uno stunt simile, dimostra di meritarsi ancora una volta il titolo di "invincible". Ah, l'esemplare utilizzato durante il test era la versione elettrica.