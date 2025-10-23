Morata: "Como? Non ho dovuto pensarci troppo"

Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, Alvaro Morata ha raccontato perché ha deciso di accettare l'offerta del Como. Queste le parole dell'attaccante spagnolo: "Quando ho ricevuto la chiamata ho detto subito che era un progetto incredibile. Lo scorso anno ci ho giocato contro con il Milan e abbiamo sofferto tanto. Il Como sta diventando un grande club, con ambizioni e strutture importanti. È un progetto serio, con un grande allenatore. Non ho dovuto pensarci troppo. Cesc è una leggenda, con enorme esperienza, e ho seguito sia la testa che il cuore".